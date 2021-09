Hannover

Viele Hoteliers und Gastronomen in Niedersachsen wollen die 2-G-Option noch nicht nutzen. „Die Mehrheit der Betriebe kann und möchte keine Gäste ausgrenzen“, sagte Renate Mitulla, Geschäftsführerin beim Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) Niedersachsen, dem Branchenverband von Hoteliers und Gastronomen.

Wenn sich Gastronomen oder Hoteliers dazu entscheiden, nur noch vollständig gegen das Coronavirus geimpfte Menschen oder Genesene zu bedienen, muss keine Maske mehr getragen werden oder Abstand gehalten werden. Kinder, Jugendliche und Menschen, bei denen eine Impfung nicht möglich ist, sind davon ausgenommen. Das geht aus der neuen Corona-Verordnung hervor, die seit vergangener Woche in Kraft ist. Sie regelt auch, dass das 2-G-Modell in den unteren Warnstufen nicht verpflichtend ist. Betriebe können in diesen Fällen mit dem 3-G-Modell auch ungeimpften Personen weiter Zutritt gewähren, wenn diese einen aktuellen negativen Corona-Test vorweisen können.

Viele Unternehmer wollten 2G nur, um damit einen neuen Lockdown zu verhindern, sagte Mitulla. Insgesamt gebe aber es ein differenziertes Bild. So seien manche Betriebe auf 2G umgeschwenkt – „zum Schutz der Gäste, aber auch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“. Die 2-G-Option führe andererseits zu einem neuen Problem: Diskussionen mit nicht geimpften Gästen.

In der Lüneburger Heide sehen viele Hoteliers und Gastronomen auch aus einem anderen Grund noch keine Notwendigkeit, die 2-G-Regel einzuführen. Rund 80 Prozent der Hotelgäste seien bereits vollständig geimpft, sagte Ulrich von dem Bruch, Geschäftsführer bei der Lüneburger Heide GmbH. „Manche Hotelbetreiber denken darüber nach, 2G einzuführen“, sagte von dem Bruch. Auch in der Gastronomie gebe es solche Ideen, aber auch hier sei noch nichts umgesetzt.

Auch in anderen Teilen Niedersachsens sind Hoteliers und Gastronomen zurückhaltend. Im Harz etwa seien die Betriebe noch in der Findungsphase, sagte Andreas Lehmberg, stellvertretender Geschäftsführer des Harzer Tourismusverbands. „Das hängt auch stark von den Gegebenheiten vor Ort ab.“ Er betonte, dass die aktuellen Maßnahmen gut funktionierten. „Die Hotels haben sich auf 3G eingestellt und Routinen entwickelt“, sagte Lehmberg. Daher gebe es meist keine Notwendigkeit, daran nun etwas zu ändern.

Derweil blicken die Hoteliers und Gastronomen in den niedersächsischen Urlaubsregionen zuversichtlich auf die anstehenden Herbstferien ab Mitte Oktober. „Die Buchungslage ist sehr gut“, sagte Renate Mitulla vom Dehoga. „Urlaub in Niedersachsen ist beliebt wie nie zuvor.“ Noch seien in Harz, Heide und an der Küste aber noch Betten frei.

In den Herbstferien noch mal ans Meer? An der Küste, aber auch im Harz und in der Heide sind noch Betten frei – aber nicht mehr allzu viele. Quelle: Mohssen Assanimoghaddam/dpa

An der niedersächsischen Nordseeküste liege die Auslastung je nach Region bereits bei 80 bis 90 Prozent, sagte Sonja Janßen vom Tourismusverband Nordsee. „Der Trend nach Urlaubsreisen im Inland setzt sich weiter fort.“ Die Region Nordsee profitiere dabei auch von der durch die Pandemie unsicheren Situation in Südeuropa.

Auch im Harz haben sich bereits viele Urlauberinnen und Urlauber eine Unterkunft reserviert. „Die Buchungslage sieht sehr gut aus“, sagte Andreas Lehmberg vom Harzer Tourismusverbands. Positiv für die Hoteliers und Gastronomen wirke es sich zudem aus, dass sich die Ferienzeit über die unterschiedlichen Bundesländer in diesem Jahr sehr in die Länge zieht. „Noch kann man aber Übernachtungen buchen.“

Das Gastgewerbe in der Lüneburger Heide verzeichnet ebenfalls eine hohe Nachfrage. „Die Buchungen kommen meist sehr kurzfristig mit einem Vorlauf von sechs bis acht Wochen“, sagte Ulrich von dem Bruch von der Lüneburger Heide GmbH. „Es füllt sich bereits ganz deutlich.“ Auffällig sei, dass Gäste besonders Attraktionen draußen nachfragten. Wandern sei ein großes Thema. Noch gebe es zwar freie Betten in der Urlaubsregion – „aber es werden immer weniger.“

