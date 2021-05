Hannover

Erstmals seit Langem könnte es im Norden wieder voll werden auf den Autobahnen: Zu Pfingsten erwartet der ADAC Staus auf zahlreichen Autobahnen Niedersachsens. Grund sind die sinkenden Corona-Inzidenzzahlen und zunehmenden Lockerungen in zahlreichen Bundesländern, die wieder Übernachtungen ermöglichen. Dadurch nimmt auch der Urlaubsverkehr wieder zu. Auch auf der A7 rund um Hannover könnte es deshalb eng werden.

„Bereits am Freitagnachmittag starten die ersten Urlauber und Ausflügler in das lange Wochenende, die Pendler kommen hinzu“, heißt es seitens des ADAC. Hinzu komme der Lkw-Verkehr am Sonntag und Pfingstmontag, da das normalerweise gültige Fahrverbot wegen der Coronakrise nach wie vor aufgehoben ist. Der Rückreiseverkehr dürfte von Montagnachmittag bis -abend stärker sein.

Trotz Staus: Weniger los als sonst

Zu Ostern war die Prognose noch komplett gegenteilig, Anfang April befürchtete der Automobilclub kein Chaos. Das komplette Jahr 2020 war ebenfalls deutlich von Corona gezeichnet, die Staus in Niedersachsen halbierten sich im Vergleich zum Vorjahr von 136.864 Staukilometern auf 73.249.

Zum jetzigen Pfingstfest erwartet der ADAC unter anderem Behinderungen auf der A7 von und nach Hamburg zwischen Bispingen und Soltau-Ost. Auch gen Süden sei zwischen Laatzen und Hildesheim-Drispenstedt und weiter bis Bockenem beidseitig mit Staus zu rechnen. Auf der A1 zwischen Bremen und Osnabrück könne es ebenfalls eng werden. Immerhin: Trotz Staus dürfte das Pfingst-Verkehrsaufkommen laut ADAC wegen Corona noch immer deutlich unter dem gewohnten liegen.

