Göttingen

Das Landgericht Göttingen will am Mittwoch (14.00 Uhr) das Urteil im Prozess um eine zerstückelte Leiche verkünden. Der 29-jährige Angeklagte soll im Sommer 2017 in Katlenburg-Lindau (Kreis Northeim) einen Wohnungsnachbarn getötet, zerstückelt und vergraben haben.

Der Tote war dann im Sommer 2018 entdeckt und geborgen worden. Die Polizei war dem Angeklagten auf die Spur gekommen, als dieser nach einem Selbstmordversuch in einer psychiatrischen Klinik in Bayern die Tötung des 37-Jährigen gestanden hatte. (Az.: 6 Ks 12/18)

Während des Prozesses kamen viele grausige Details zur Tat ans Licht. So drehten sich Motiv und Tatumstände um Themen wie Eifersucht, Mord, Suizid und Okkultismus. Die Tat war acht Monate lang unentdeckt geblieben, bis der Angeklagte sie im August 2018 selbst ans Licht brachte.

Dem Täter drohen neun Jahre Haft

Die Staatsanwaltschaft hat wegen Totschlags und der Störung der Totenruhe neun Jahre Haft und zugleich der wegen Schuldunfähigkeit des Angeklagten dessen Unterbringung in der Psychiatrie beantragt. Die Verteidigung beantragte eine Verurteilung wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu sechseinhalb Jahren. Ursprünglich war der 29-Jährige wegen Mordes angeklagt.

Von RND/dpa