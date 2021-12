Eime/Hildesheim

In der Sakristei der Eimer Kirche hängen sie. Alle Pastoren, die der Ort hatte, nebeneinander auf Fotos. Einer fehlt. Das Bild von Thomas G. hängt nicht mehr dort. 22 Jahre war G. der Pastor der Gemeinde. Aber das ist nicht die Zahl, an die die Eimer denken, wenn sie seinen Namen hören. Sie denken an die Zahl 52.000. Um so viel Geld, rund 52.000 Euro, soll der Pastor seine Kirchengemeinde mit gefälschten Quittungen und Fahrtkostenabrechnungen betrogen haben.

Im Februar 2017 verließ G. Eime und wurde in der Region Hannover Pastor. Nachdem er gegangen war, fällt seinen Nachfolgern und einer Pastorin auf, dass etwas nicht stimmt. Sie finden etwa Rechnungen für Gesangsbücher vor, aber die Bücher dazu fehlen. Vor allem ein Pastorenehepaar stellt Recherchen an, prüft Quittungen und Rechnungen – und findet immer mehr Fälschungen. Sie informieren die Landeskirche. Im Mai rückt die Kripo in Eime an. Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft. G. wird von seinem neuen Posten in der Region Hannover suspendiert. Im Mai 2018 erhebt die Staatsanwaltschaft Anklage gegen ihn.

Weitere Fälle nicht ausgeschlossen

Sie umfasst Betrügereien, die G. zwischen September 2012 und Dezember 2016 vorgeworfen werden. Dass darüber auch in den Vorjahren „dolose Handlungen“ durch Pastor G. erfolgt seien, könnte nach einer Prüfung des Landeskirchenamts nicht ausgeschlossen werden, teilt die Landeskirche mit.

Seit Anfang des Jahres stand G. vor dem Landgericht Hildesheim. Die Verhandlungstage durften nicht länger als drei Stunden dauern. Mehr schaffte der Angeklagte nicht. Er hat Krebs.

„Das war ein klassischer Dorfpastor“, sagt Eimes Bürgermeister Jörg Stichnoth. Quelle: Cornelia Kolbe

„Das war ein klassischer Dorfpastor“, sagt Jörg Stichnoth, Eimes Bürgermeister. „Aktiv in der Gemeinde, einer, der in den Gottesdiensten die Gitarre rausholt.“ Stichnoth ist Pragmatiker. Er bucht den Prozess als Vergangenheitsbewältigung ab, der wichtig sei, damit seine Gemeinde mit dem Fall abschließen kann, sagt aber auch: „Man kann nicht sagen, Eime hat es vergessen, so weit sind wir nicht“.

Dass das stimmt, merkt man, wenn man die Menschen in Eime auf ihren ehemaligen Pastor anspricht. Es ist ein halbkalter Novembertag. Die Sonne knallt auf das Willkommensschild am Ortseingang, auf die letzten orangenen Blätter an den Bäumen, auf die Bruchsteinmauer des Eimer Kirchturms. Die Eimer haben etwas über den Fall G. zu sagen. Aber sie wollen nicht mit Bild und Namen in der Presse erscheinen. Der Fall beschäftigt sie. Gleichzeitig sind sie seiner überdrüssig. Seitdem der Fall 2017 bekannt wurde, taucht Eime immer wieder als der Ort mit dem ehemaligen betrügerischen Pastor in den Nachrichten auf. Jeder Prozesstag wurde in der lokalen Zeitung detailliert beschrieben.

Der Eimer Kirchturm: Die Kirche hofft, dass die Gemeinde nach dem Urteil mit dem Fall abschließen kann. Quelle: Nadine Wolter

„Jede Kirche hat ihre schwarzen Schafe“

„Jede Kirche hat ihre schwarzen Schafe“, sagt ein Mann, der gerade Holz für den Winter zerkleinert. Und dass er nicht urteilen will. Über den Prozess sagt er: „Er zieht es ja so in die Länge. Das ist traurig. Sonst wäre es längst vergessen.“ Er meint damit, dass G. zu Prozessbeginn einen Teil der ihm vorgeworfenen Betrügereien eingeräumt habe, aber nicht alles zugegeben hätte, was in der Anklage steht. Stattdessen wurde im Folgenden jede Quittung, jede eventuell gekaufte oder nur vermeintlich gekaufte Gießkanne einzeln besprochen. Kritik an diesem Vorgehen hört man öfter, wenn man mit den Menschen aus Eime spricht. Sie nennen es die „Salami-Taktik“ der Verteidigung. Es geht nur scheibchenweise voran.

1995 kam G. als Pastor in die Kirchengemeinde Eime. Viele nahmen ihn als engagierten Pastor wahr. Seine Predigten seien sehr gut gewesen, persönlich und immer auf seine Zuhörer zugeschnitten, sagen auch heute die Menschen, die er enttäuscht hat. „Es gab weder Druck noch ein Klima der Angst, er war als Pastor eine Vertrauensperson“, sagt ein ehemaliges Kirchenvorstandsmitglied.

Andererseits habe G. gerade in den ersten Jahren immer besser als sein Vorgänger sein wollen. „Er trug bei den Besucherzahlen nach dem Gottesdienst mehr ein. Ich dachte, so viele waren das doch gar nicht.“

Gleich zu Beginn seiner Zeit soll der Pastor eine Ermahnung vom Kirchenkreisamt bekommen haben, weil er vier Fahrten zu seiner Dienststelle in der Fahrtkostenabrechnung angegeben haben soll. An einem Tag.

Finanzen im Alleingang

Andere Mitglieder des Kirchenvorstands erzählen, dass der Pastor die Finanzen der Gemeinde in Alleinarbeit regelte. Dass er immer wieder betonte, wie sehr die Gemeinde sparen müsse, wenn jemand vorschlug, etwas Neues anzuschaffen. „Ich habe keinen Schritt in sein Büro gemacht, die Tür war zu, die Finanzen, das war sein Bereich“, sagt ein Kirchenvorstandsmitglied.

Gleichzeitig reichte der Pastor offenbar ab 2012 Rechnungen beim Kirchenkreisamt ein für Dinge, von denen der Vorstand nie erfuhr – zum einen, weil die Gegenstände nie wirklich in der Gemeinde ankamen und die Rechnungen gefälscht waren. In anderen Fällen, wenn eine Rechnung gegengezeichnet werden musste, fälschte er offenbar die Unterschrift von Kirchenvorstandsmitgliedern oder ließ sich die Quittungen vorher blanko unterschreiben.

Von Vorwürfen zu Tatsachen

„Ich habe mich hintergangen gefühlt“, sagt ein Kirchenvorstandsmitglied über den Moment als herauskam, dass der Pastor die Gemeinde offenbar betrogen habe. Noch schlimmer wurde es, als immer mehr und mehr herauskam. Als die Vorwürfe zu Tatsachen wurden. Eigentlich habe die Person den Kirchenvorstand damals aus völlig anderen Gründen verlassen wollen – sie blieb nachdem die Betrügereien des Pastors aufgedeckt wurde. „Sonst hätte es doch so ausgesehen, als hätten wir mit ihm gemeinsame Sache gemacht.“

„Schullehrer, Dorfpolizist, Pastor und Bürgermeister – die hatten früher alle einen Leumund allein durch ihre Funktion“, sagt Bürgermeister Stichnoth. Ein bisschen ist das immer noch so. Es hat Pastor G. dabei geholfen, seine Gemeinde zu täuschen.

Landeskirchenamt merkt lange nichts

Auch auf Seite der Landeskirchenamts und seiner Vorgesetzten blieb sein Vorgehen lange unbemerkt. Seine hohen Ausgaben habe G. bei Nachfragen grundsätzlich mit seiner hohen kirchlichen Aktivität begründet. Auf kritische Nachfragen kam wohl sinngemäß die Antwort: „Frag dich mal lieber, warum du so wenig ausgibst.“

„Der Fall ist einzigartig mit Blick auf die Höhe der veruntreuten Summe, die Dauer des Betruges sowie die aufgewandte kriminelle Fälschungsenergie“, sagt Rainer Mainusch, Leiter der Rechtsabteilung im Landeskirchenamt. Er meint damit, dass die Rechnungen gut gefälscht waren und es viele von ihnen gab.

Mal geht es um Gummibärchen, dann um Servietten

Kirchengemeinden haben ein sehr breites Ausgabenspektrum, mal geht es um Gummibärchen, mal um Servietten, dann um ein Auto. Für Dritte sei es deswegen äußerst schwierig, Auffälligkeiten bei den Abrechnungen festzustellen, teilt die Landeskirche mit. Im Kirchenamt Hildesheim, zu dem auch die Eimer Gemeinde gehört, gehen grob geschätzt pro Woche rund 1000 Rechnungen, Quittungen und Belege ein. Man habe inzwischen weitere Kontrollmechanismen eingeführt, heißt es vonseiten der Landeskirche, doch „ein Betrug dieser Kategorie ist vermutlich nirgends zu verhindern“.

In der Gemeinde ist dieser Betrug auch viereinhalb Jahre später nicht verwunden. „Die Gemeinde wartet auf eine Entschuldigung. Er muss sich ja nicht hinstellen vor allen, aber könnte schreiben. Das fänd’ ich schon sehr gut“, sagt jemand, der jahrelang mit dem Pastor im Vorstand zusammengearbeitet hat. Wütend wirkt er nicht. Den Prozess hat er nur aus der Zeitung verfolgt. Andere Gemeindemitglieder waren im Prozess gegen G. zu Gast. Er hätte Ihnen leid getan, haben sie danach gesagt.

„Es gibt für alles im Leben zwei Seiten“

Katharina Körbes-Scherer und ihr Mann Stefan Scherer sind zwei der eher rar gesäten Menschen in der Kirchengemeinde, die noch mit Pastor G. befreundet sind. Das Paar hat eine Rechtsanwaltskanzlei und engagiert sich ehrenamtlich in der Kirchengemeinde. „Es gibt für alles im Leben zwei Seiten“, sagt Körbes-Scherer. Sie hat G. über ihre Arbeit in der Gemeinde kennengelernt, über Jahre gern mit ihm zusammengearbeitet und ihn als Pastor wahrgenommen, der seinen Beruf mit Leidenschaft ausgeübt hat.

Ihr Mann spricht darüber, wie herausfordernd der Beruf eines Pastors in Gemeinden mit mehreren Predigtstellen auf dem Land sei. „Verwaltung, Seelsorge, Beerdigungen usw. – das ist schon für einen gesunden Menschen viel“, sagt Scherer. Und jetzt habe man einen Menschen, der schwer erkrankt sei, der durch die entstehenden Kosten in Existenznot geraten sei und es nur gewohnt sei, die Probleme von anderen zu lösen.

„Er hätte Hilfe gebraucht“

„Da hätte es ein Hilfesystem geben müssen“, sagt Scherer. Dieses habe nach seiner Ansicht vollständig versagt. Stattdessen hätten sich G. und sein damaliger Vorgesetzter einen Kleinkrieg geliefert, in dessen Rahmen es schwierig gewesen sei, sich ihm anzuvertrauen.

Tatsächlich teilt die Landeskirche nicht mit, wann und inwiefern die Vorgesetzten des Pastors von dessen schwerer Erkrankung wussten. Andererseits soll laut Medienberichten erst 2014 bei G. Krebs festgestellt worden sein. Die Anklage wirft G. Betrugsfälle seit Dezember 2012 vor.

Die Eheleute machen sich heute Vorwürfe, nicht gesehen zu haben, dass der Pastor Hilfe gebraucht habe. Den Prozess gegen G. empfinden sie als „Popcornprozess“, so, wie er nach außen inszeniert werde. Nach ihrer Kenntnis habe G. zu Beginn des Prozesses eine Teilschuld eingeräumt und Geld zurückgezahlt. Nun solle versucht werden, ihm mehr nachzuweisen. Zuzüglich ausgesetzter Gehälter sind laut Gericht mittlerweile rund 24.000 Euro beglichen.

Vorwürfe an Landeskirche

„Ich persönlich finde, dass hier zu hart mit ihm umgegangen wird. Er soll wohl unbedingt aus dem Kirchendienst gedrängt werden“, sagt Scherer. Er hat das Gefühl, dass die Kirche eine maximale Verurteilung erreichen will – und dabei selbst Schaden nimmt. „Wenn jede Woche Dreck auf einen Pastor geworfen wird, fällt ein großer Teil auf die Kirche zurück.“

Der Gott des Alten Testaments sei ein rachsüchtiger, der des Neuen einer der Vergebung, sagt Scherer. Laut ihm wäre es im Fall G. Zeit für Zweiteres.

„Willkommen bei uns“: Eime liegt rund 40 Kilometer südlich von Hannover im Leinebergland. Seit 1995 war G. hier Pastor, bis er 2017 in die Region Hannover wechselte. Quelle: Nadine Wolter

Für andere Gemeindemitglieder ist das nicht so einfach. „Zu Vergebung gehört zunächst ein Eingeständnis, Reue und der Versuch der Wiedergutmachung“, sagt Marvin Döbler. Er ist Pastor und Vorsitzender des Kirchengemeindeverbandes Elze-Eime. Das Teilgeständnis des Pastors zu Prozessbeginn ging vielen nicht weit genug. „Ich brauche keine Entschuldigung mehr“, sagt eine Person, die mit G. im Kirchenvorstand zusammengearbeitet hat, „dieses Winden im Prozess, dass er sich immer noch unschuldig fühlt, macht mich wütend.“

Gericht spricht Pastor schuldig

Am Mittwoch hat das Landgericht Hildesheim ein Urteil gesprochen. Ein Urteil auf das Eime seit viereinhalb Jahren wartet. G. wurde wegen Betrugs und Urkundenfälschung zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und acht Monaten verurteilt. Sie wird über einen Zeitraum von drei Jahren zu Bewährung ausgesetzt.

Von den in der Anklage beschriebenen 52.327,05 Euro blieben im Urteil 44.524,67 Euro übrig. Um die Frage der weiteren rund 8000 Euro zu recherchieren, hätte ein unverhältnismäßiger Aufwand betrieben werden müssen, teilt ein Gerichtssprecher mit. Und am Strafmaß hätte es nichts geändert. Der Angeklagte sei „gewerbsmäßig vorgegangen, um aus seinen Taten ein Einkommen zu erzielen“, sagte die Vorsitzende Richterin Katrin Kuhlmann am Mittwoch im Gericht.

Der angeklagte Pastor (rechts) spricht mit seinem Verteidiger im Gerichtssaal. Quelle: Chris Gossmann/dpa

Wenn G. und sein Verteidiger binnen einer Woche keine weiteren Rechtsmittel einlegen, ist das Urteil rechtskräftig. Damit verlöre der derzeit suspendierte Pastor sein Recht auf Pension und würde aus dem Kirchendienst entlassen. Er bereue seine Taten, hatte G. am Dienstag im Gericht mitgeteilt. Und dass der Prozess ihn sehr belastet habe.

Jeden Tag im Gericht

Pastor Döbler und Eimes neue Pastorin Stefanie Radtke haben jeden Prozesstag besucht, entweder gemeinsam oder im Wechsel. Sie beide sind erst nach Pastor G. in die Region gekommen und fanden einen Kirchenkreis vor, in dem gerade eine Bombe eingeschlagen war. Im Gericht seien sie erschienen, um den Geschädigten ein Gesicht zu geben, sagt Radtke.

Sie war es auch, die das Bild von G. aus der Sakristei entfernt hat. Allerdings um seine Persönlichkeitsrechte zu schützen, sagt Radtke. Ein Reporter einer Boulevardzeitung hatte Fotos von dem Bild gemacht. Irgendwann, wenn etwas mehr Ruhe eingekehrt ist, wird sie das Foto wieder aufhängen. Damit Eime ihn nicht vergisst.

Von Nadine Wolter