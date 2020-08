Rostock/Karlshagen

Eric Fisch sollte kein Fischer werden. Zu unsicher, hatte sein Vater Tommy Fisch gesagt. Der ist selbst Fischer, in Karlshagen auf Usedom. Doch Eric hat seinen eigenen Kopf. Deshalb prangt nun ein Foto des 22-Jährigen im Fotoband „ Seesucht – Portraits (fast) aller Ostseefischer“ von Franz Bischof und Jan Kuchenbecker.

Das Buch ist in vielerlei Hinsicht bemerkenswert: Gerader erst gedruckt, war es schon wieder vergriffen und erscheint Ende August in zweiter Auflage. Es zeigt Aufnahmen von 228 Männern und Frauen, die heute noch entlang der Ostseeküste als Fischer arbeiten. Das sind ziemlich genau neunzig Prozent aller aktiven Haupterwerbsfischer zwischen Travemünde und Ueckermünde. Das macht den Band zu einem Dokument der Zeitgeschichte.

100 Tonnen Hering aus der Ostsee vor Usedom gezogen

Das Portrait von Eric Fisch sticht darin hervor. Nicht nur, weil das Bild eine ganze Seite füllt. Auch weil er so jung und voller Hoffnung wirkt. Die Gesichter seiner Kollegen sind dagegen von der Arbeit gezeichnet. Auch das seines Vaters. Dessen Blick ist ganz nach innen gerichtet, sieht keinen Horizont hinter dem eine Zukunft wartet.

Tommy Fisch übt das Handwerk in der achten Generation aus, hat früher mit seinem Kutter in der Saison 100 Tonnen Hering aus der Ostsee vor Usedom gezogen. Heute sind es sechs. „Das fängt er an vier schlechten Tagen“, sagt sein Sohn Eric. „Davon kann niemand leben.“ Noch könne der Vater den Kutter halten, dank Direktvermarktung im Fischimbiss. „Ohne die beiden Geschäfte wäre er schon lange pleite. Da ist kein Platz für mich.“

Von Grönland bis Bermuda unterwegs

Noch nicht. Denn Eric will warten, bis er an der Reihe ist. Solange geht der ausgebildete Fischwirt auf große Fahrt. Gerade war er viereinhalb Monate unterwegs – Grönland und Bermuda. Jetzt ist er auf Heimaturlaub in Karlshagen. Jeden Sommer, wenn die Touristen kommen, macht er zweieinhalb Monate frei, um bei den Eltern anzupacken.

„Es wird nur noch sehr wenige von uns geben“, da macht Eric Fisch sich nichts vor. Aber er will einer von ihnen sein. Er hofft so sehr darauf. Ja, auch wegen der Seefahrerromantik: „Wenn man morgens rausfährt und sieht einen krassen Sonnenaufgang, ist das einfach schön. Und wenn man dann noch einen dicken Fang macht ...“

Fischer schwelgen in Erinnerungen

Genau dieser Sehnsucht spürt das Buch von Bischof und Kuchenbecker nach. Es lässt die Fischer in Erinnerungen schwelgen. Etwa wenn Toni Gutzmann aus Freest in herrlichstem Plattdütsch erzählt, wie ein gewisser Kreigenheiner 1973 beim Eisangeln eine Axt verlor. Und wie er, Toni, 40 Jahre später sein Netz hochholte und seinen Augen nicht traute: „Es war Kreigenheiner siene Isäxt mit`n korten Stäl.“ Seemannsgarn? Wer weiß, auf jeden Fall nur eine von unzähligen kleinen, durchaus rührenden Geschichten.

Dennoch verliert sich das Buch nicht im Kitsch, ist keine naive, bedingungslose Liebeserklärung. Es erzählt die Geschichte der Fischerei an der Ostseeküste, zeigt viele historische Aufnahmen, berichtet von der Hochseefischerei, der Handelsmarine und den Fischkombinaten in der DDR und natürlich: Es geht darin auch um Fangverbote und Quoten.

Keine Kulisse, keine Requisiten, keine Kostüme

Zu den Texten stellen die Herausgeber die Bilder der Fischer, entlang ihrer Heimathäfen. Aufgenommen meist in Bootsschuppen vor einer neutralen Fotowand. Keine Kulisse, keine Requisiten, keine Kostüme. Die Fotografen lassen die ungeschminkten Gesichter der Männer und wenigen Frauen wirken. So treten Details hervor: Bärte, Falten, Kleidung. Das macht die Bilder stark.

Wohl nicht ohne Grund haben sich die Fotografen für das Portrait von Thomas Koldevitz aus Gager auf Rügen für die Titelseite entschieden: Der Bildaufbau ist streng wie bei der Ikonenmalerei, die rote Mütze des Fischers wird zum Heiligenschein. In seiner Farbgebung wirkt das Foto wie die Kopie eines Renaissancegemäldes von Filippino Lippi. In seiner Ernsthaftigkeit erinnert er an Jan van Eycks „Mann mit rotem Turban“. Doch Kunst hin oder her: Es macht einfach Spaß, durch das Buch zu blättern, die Gesichter zu studieren und hier und da ein paar Zeilen zu lesen.

Tradition sollte erhalten bleiben

Dabei kommt Wehmut auf und die Frage, wie es wohl weitergeht mit diesem Berufsstand. Oder mit Eric Fisch. „Ja, die Fischerei muss runtergefahren werden, damit sich die Bestände erholen.“ Er ist im Zwiespalt: „Die Fischerei ist einer der ältesten Berufe überhaupt. Ich weiß, es wird nur noch wenige von uns geben, aber es wäre doch schön, wenn ein wenig Tradition bleibt.“ Er hoffe eines Tages den Kutter seines Vaters übernehmen zu können. Bis dahin hilft er im Fischimbiss aus. „Da stehen die Frauen drauf, wenn man kochen kann“, sagt Eric Fisch, Küstenfischer in neunter Generation, und lacht aus vollem Herzen.

Von Juliane Schultz/ Ostsee-Zeitung