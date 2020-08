Wolfsburg

In der VW-Abhör-Affäre gibt es vermutlich eine neue dramatische Entwicklung: Der freigestellte VW-Mitarbeiter, gegen den ermittelt wird, hat vermutlich Selbstmord begangen. So berichten andere Medien. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig bestätigt dies indes noch nicht. „Die Identifikation der Leiche ist noch nicht abgeschlossen“, sagte Staatsanwältin Julia Meyer am Mittwochnachmittag auf Anfrage der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung.

Gefunden wurde der Tote am Montag im kleinen Ort Rottorf bei Grasleben im Landkreis Helmstedt im Rahmen eines Feuerwehreinsatzes. Dort hatte ein Auto in Brand gestanden. Die eigentlich zu einem Flächenbrand gerufenen Feuerwehrleuten entdeckten im Fahrzeug den leblosen Körper eines Mannes. Bei diesem soll es sich nun also um den mutmaßlichen „Maulwurf“ in der VW-Abhöraffäre handeln.

Keine Hinweise auf Fremdeinwirkung

Hinweise auf Fremdeinwirkung seien bei der Obduktion nicht festgestellt worden, sagte Julia Meyer. Zur genauen Todesursache oder dem Stand der Ermittlungen äußerte sie sich nicht.

Gleiches gilt für die Ermittlungen im Falle des abgebrannten Hauses des Verdächtigen. Dieses war Ende Mai den Flammen zum Opfer gefallen. Als Ursache steht mittlerweile Brandstiftung fest. Die Staatsanwaltschaft prüft Verbindungen zwischen dem Brandanschlag und der Abhör-Affäre. Volkswagen selbst äußert sich nicht zu dem laufenden Verfahren.

Die Abhör-Skandal war Ende Juli bekannt geworden. Der nun vermutlich verstorbene VW-Manager gilt als Hauptverdächtiger in der Affäre und wurde von VW bereits freigestellt. Ihm wird vorgeworfen, in den Jahren 2017 und 2018 vertrauliche Sitzungen bei Volkswagen mitgeschnitten zu haben. Darin ging es um den Streit zwischen Volkswagen und dem bosnischen Zulieferer Prevent. In den Sitzungen soll besprochen worden sein, wie Volkswagen den Zulieferer ausbooten könne.

Von Steffen Schmidt