Das spontane Treffen zwischen VW-Chef Herbert Diess und Tesla-Gründer Elon Musk am letzten Donnerstag auf dem Braunschweiger Flughafen hat für reichlich Aufsehen gesorgt. Jetzt hat Diess auf seinem LinkedIn-Account von seinem Treffen mit Musk berichtet – und auch ein Video einer gemeinsamen ID.3-Testfahrt online gestellt.

In teilweise strömendem Regen fahren die beiden Manager, Musk am Steuer, über die Rollbahn des Braunschweiger Flughafens. Der Tesla-Manager erkundigt sich unter anderem über die Batterie-Größe oder die Assistenzsysteme. In Sachen Power zeigte sich Musk dabei anscheinend durchaus anspruchsvoll. „Es war toll, den ID.3 mit Ihnen zu fahren! Sie waren nur ziemlich kritisch mit dem verfügbaren Drehmoment bei höherer Geschwindigkeit. Ich habe Ihnen gesagt: ’Ja, wir sind auf der Piste - aber keine Notwendigkeit zum Abheben - es ist kein Sportwagen’“, schreibt der VW-Konzernchef dazu auf dem Karriereportal. Für solche Erfahrungen solle Musk den Porsche Taycan ausprobieren, riet Diess.

Die Probefahrt von Elon Musk ist indes keine Einbahn-Straße. Auch Herbert Diess ist bereits Tesla gefahren. Auch das verriet er auf LinkedIn. Vom Model Y zeigte sich Diess durchaus angetan und betonte noch einmal die Vorreiterolle, die Tesla derzeit vor allem in Sachen Digitalisierung noch einnimmt. „Dieses Auto ist für uns in vielerlei Hinsicht (nicht in allem!) eine Referenz: Benutzererfahrung, Updatability, Fahreigenschaften, Leistung der Spitzenmodelle, Ladenetzwerk, Reichweite“, so Diess.

Diess erteilt Spekulationen um Kooperation mit Tesla eine Absage

Gleichzeitig betonte er die Gemeinsamkeiten der beiden Hersteller. Tesla und VW hätten den großen Vorteil, dass sie ihre Elektro-Fahrzeuge auch vollständig als solche durchplanen würden. Viele der Wettbewerber würden noch ihre alte Plattformen für Verbrenner für ihre E-Modelle nutzen. „Das Ergebnis: Sie bekommen nicht die besten Elektrofahrzeuge“, so Diess.

Das Treffen und Diess Äußerungen zeigen: Das Verhältnis zwischen den beiden Managern und Unternehmen ist durchaus von gegenseitigem Respekt geprägt. Spekulationen über mögliche Kooperationen, die in der Vergangenheit bereits aufkamen und nun durch das Treffen nochmals befeuert wurden, erteilt Diess aber eine klare Absage. „Nur um klar zu stellen: Wir sind lediglich den ID.3 gefahren und haben geplaudert – es ging nicht um einen Deal oder eine Kooperation!“

