Hannover

Die VW-Tochter Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) mit dem Werk in Hannover-Stöcken hat nach eigenen Angaben, mit „einem starken finanziellen Turnaround“ die Rückkehr in die Gewinnzone geschafft – und zwar ein Jahr früher als geplant. Das teilte das Unternehmen am Montagmorgen bei der Bilanzvorstellung mit.

Demnach weist die Marke VWN mit 73 Millionen Euro nun wieder ein deutlich positives operatives Ergebnis aus (nach minus 454 Millionen Euro im Jahr 2020). Die Auswirkungen der Corona-Pandemie, insbesondere die schwierige Versorgung mit Halbleitern, hätten auch bei VWN im vergangenen Jahr zu Produktionsausfällen und geringeren Fahrzeugauslieferungen geführt. Gleichzeitig habe der Hersteller leichter Nutzfahrzeuge auch 2021 seine Transformation mit hohem Tempo fortgesetzt, und der Umbau des Stammwerks in Hannover zum Hochtechnologie-Standort gehe konsequent voran.

Volkswagen Nutzfahrzeuge habe im vergangenen Jahr 359.500 Fahrzeuge an Kunden ausgeliefert – im Vorjahr waren es nach Unternehmensangaben 371.000.

Zuletzt hatte es wegen des Ukraine-Krieges Lieferausfälle bei Komponenten wie bestimmten Kabelbäumen gegeben. Dadurch musste die Produktion teilweise gestoppt werden, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden in Kurzarbeit geschickt.

Von HAZ