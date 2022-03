Wolfsburg

Der Volkswagen-Konzern stoppt ab sofort die Autoproduktion in Russland und den Autoexport nach Russland. Er begründet es mit dem Krieg in der Ukraine.

Vor dem Hintergrund des russischen Angriffs auf die Ukraine und den daraus resultierenden Folgen habe der Konzernvorstand entschieden, die Produktion von Fahrzeugen in Russland bis auf weiteres einzustellen. Diese Entscheidung gelte für die russischen Produktionsstandorte Kaluga und Nischni Nowgorod.

Export nach Russland auch gestoppt

Ebenfalls werde mit sofortiger Wirkung der Fahrzeugexport nach Russland gestoppt. Mit der weitgehenden Unterbrechung der Geschäftstätigkeit in Russland ziehe der Konzernvorstand die Konsequenzen aus der von starker Unsicherheit und den aktuellen Verwerfungen geprägten Gesamtsituation.

Derweil ist unklar, ob das Werk von Volkswagen Nutzfahrzeuge in Hannover die Produktion weiter aufrecht erhalten kann. Weil ein wichtiger Zulieferer sich im Kriegsgebiet in der Ukraine befindet, droht in Hannover eine Zwangspause.

