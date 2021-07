Volkswagen investiert 800 Millionen Euro in sein neues Entwicklungszentrum „Campus Sandkamp“ am Stammsitz in Wolfsburg. Gleichzeitig sollen jährlich 25 Millionen Euro in die Modernisierung seiner Standorte fließen. Zudem verlängert der VW-Aufsichtsrat den Vertrag mit Konzern-Chef Herbert Diess bis Oktober 2025.