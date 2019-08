Varel

Ein Kleintransporter ist auf der Autobahn 29 in Varel im Landkreis Friesland während der Fahrt in Brand geraten. Die 34 Jahre alte Fahrerin habe das Auto am Dienstag gestoppt und sich und ihren Hund aus dem Wagen befreit, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Die Frau wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto brannte komplett aus. Die Polizei geht von einem technischen Defekt aus. Durch das Feuer wurde auch die Standspur beschädigt. Die Schadenshöhe war nach Angaben der Polizei zunächst unklar. Aufgrund der Aufräumarbeiten war die A 29 am Dienstag in dem Bereich in Richtung Norden für etwa eine halbe Stunde voll gesperrt.

Von RND/lni