Nach dem gewaltsamen Tod einer 19-Jährigen in Lüneburg ist ein Antrag auf Haftbefehl gegen einen Gleichaltrigen gestellt worden. Der Mann solle am Mittwoch einem Richter vorgeführt werden, der über eine mögliche Untersuchungshaft entscheiden werde, sagte Polizeisprecher Kai Richter auf Anfrage. Der Vater hatte seine Tochter am Dienstagmorgen leblos im Auto gefunden.

Nach ersten Befragungen im Umfeld war ein Verdächtiger in den Fokus der Ermittler geraten. „Wir gehen aktuell mit entsprechender Wahrscheinlichkeit von einer Beziehungstat aus“, hatte Richter am Dienstag gesagt. In welcher Beziehung der festgenommene Deutsche zu dem Opfer stand, wurde zunächst nicht bekanntgegeben.

Vater findet Tochter tot in Auto auf Parkplatz

Die junge Frau hatte am Montagabend bis etwa 23 Uhr im Außer-Haus-Verkauf einer Gaststätte in gearbeitet. Ihr Vater fand die 19-Jährige am Dienstag tot auf einem Parkplatz hinter dem Steuer ihres Autos.

