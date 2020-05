Vechta

Ein Fahrradfahrer ist an einem Bahnübergang in Vechta von einem Regionalzug erfasst worden und dabei gestorben. Der 42 Jahre alte Mann habe in der Nacht zum Freitag aus bisher unbekannten Gründen mit seinem Fahrrad im Gleisbett gelegen, sagte eine Polizeisprecherin. Ein ankommender Zug konnte trotz Notbremsung nicht mehr rechtzeitig anhalten und erfasste den Mann. Er starb noch an der Unfallstelle.

Polizei untersucht den tödlichen Unfall

Der Zugführer und seine drei Fahrgäste blieben unverletzt. Die Polizei untersucht nun, wieso der Mann mitten in der Nacht an dem beschrankten Übergang gelegen hatte.

Anzeige

Weitere HAZ+ Artikel

Von RND/lni