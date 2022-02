Herzberg / Duderstadt

Der bereits unter zweifacher Anklage stehenden Duderstädter Ärztin Carola Javid-Kistel droht jetzt ein weiteres Strafverfahren – diesmal wegen Volksverhetzung. Anlass ist eine Rede, die sie am Mittwochabend bei einer Kundgebung von Gegnern der Coronamaßnahmen in Herzberg (Kreis Göttingen) gehalten hat.

Javid Kistel soll dort unter anderem die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie als „Jahrhundertverbrechen“ bezeichnet und gesagt haben, dass das, was derzeit in Deutschland ablaufe, „schlimmer als der Holocaust“ sei. Die Polizei habe noch am selben Abend ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Volksverhetzung eingeleitet, teilte Polizeisprecherin Jasmin Kaatz mit. Unmittelbar nach dem Redebeitrag habe sich die Leiterin der Versammlung von den Äußerungen distanziert.

Inzwischen gehen Polizei und Justiz verstärkt gegen Impfgegner und Coronaleugner vor, die bei ihren Protesten gegen die Coronamaßnahmen den Holocaust relativieren. Das niedersächsische Innenministerium hat in der vergangenen Woche die Polizei in einem Erlass angewiesen, das Tragen von Davidsternen oder daran angelehnte Symbole bei Demonstrationen zu unterbinden und gegebenenfalls entsprechende Strafverfahren einzuleiten.

Verharmlosung der Nazi-Gewaltherrschaft

„Demonstrierende, die derartige Symbole verwenden, haben den Bereich der legitimen Meinungsäußerung verlassen, verharmlosen die nationalsozialistische Gewaltherrschaft und verachten deren Millionen Opfer“, erklärte Innenminister Boris Pistorius (SPD). Durch solche Darstellungen würden die aktuellen Maßnahmen zum Schutz vor Infektionen mit dem Coronavirus mit der systematischen Verfolgung und Tötung der Juden im Dritten Reich auf eine Stufe gestellt. Dies könne den Straftatbestand der Volksverhetzung erfüllen.

Auch Justizministerin Barbara Havliza (CDU) hatte kürzlich zum Holocaust-Gedenktag erklärt, dass sie das Tragen von Davidsternen oder daran angelehnte Symbole mit Aufschriften wie „ungeimpft“ oder „Impfen macht frei“ für strafbar halte. Havliza hatte in dem Zusammenhang ebenfalls auf den Volksverhetzungsparagrafen im Strafgesetzbuch hingewiesen. Demnach ist es strafbar, den unter der Herrschaft des Nationalsozialismus begangenen Völkermord öffentlich oder in einer Versammlung zu verharmlosen. Dies kann mit Freiheitsstrafe oder mit Geldstrafe bestraft werden.

„Impfen macht frei“

Bei der Staatsanwaltschaft Göttingen sind inzwischen rund 20 Verfahren gegen Personen anhängig, die derartige Darstellungen in den sozialen Medien verbreitet haben. Die Göttinger Behörde fungiert als niedersächsische Zentralstelle zur Bekämpfung von Hasskriminalität.

In den meisten Fällen seien Strafbefehle erlassen worden, teilte Sprecher Frank-Michael Laue mit. Die betreffenden Social-Media-Nutzer hätten beispielsweise Davidsterne mit der Aufschrift „Ungeimpft“ oder dem Spruch „Impfen macht frei“ verbreitet, der an die zynische Torbogenaufschrift in den nationalsozialistischen Konzentrationslagern angelehnt ist. Derartige Inhalte stellten eine unzulässige Verharmlosung des Holocaust dar. Die per Strafbefehl verhängten Geldstrafen lägen zwischen 70 und 90 Tagessätzen. Wie hoch der Tagessatz ausfällt, ist vom jeweiligen Einkommen abhängig.

Javid-Kistel nennt Deutschland als „Zentrum des Faschismus“

Die Duderstädter Ärztin Javid-Kistel tritt regelmäßig bei Demonstrationen von Corona-Leugnern als Rednerin auf, wo sie gegen Impfungen, die Maskenpflicht und andere Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie agitiert. Bei der Kundgebung in Herzberg soll sie unter anderem auch Deutschland als „Zentrum des Faschismus“ bezeichnet haben.

Seit vergangenem Herbst sind gegen sie zwei Anklagen wegen des Ausstellens unrichtiger Gesundheitszeugnisse anhängig. Die Staatsanwaltschaft Göttingen wirft ihr unter anderem vor, zwischen April 2020 bis März 2021 insgesamt 16 jeweils gleich lautende Atteste ausgestellt zu haben. Den betreffenden Personen werde darin bescheinigt, dass sie aufgrund gesundheitlicher Probleme aus ärztlicher Sicht vom Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung befreit seien. Laut Anklage soll die Ärztin gewusst haben, dass die Personen keine gesundheitlichen Einschränkungen hatten, die eine Befreiung von der Maskenpflicht rechtfertigen könnten.

