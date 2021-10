Hannover

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat für die Bediensteten des Landes eine Tarifsteigerung um 5 Prozent verlangt, mindestens aber 150 Euro monatlich mehr. Sie stößt aber nach Auskunft des niedersächsischen Verdi-Landeschefs Detlef Ahting bei der Arbeitgeberseite auf schroffe Ablehnung. Am kommenden Montag werden sich die Verhandlungsdelegationen zu einer zweiten Verhandlungsrunde treffen. Auch der niedersächsische Beamtenbund will am Donnerstag dieser Woche vor dem Finanzministerium in Hannover protestieren. Der Verhandlungsführer auf der Arbeitgeberseite ist Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU).

Entlastung fürs Gesundheitswesen?

Die Verhandlungen drehen sich um die Gehälter von Straßenbauarbeitern, aber auch Lehrerinnen und Polizisten, die beim Land beschäftigt sind, sowie um die Beschäftigten der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) und der Universitätsmedizin Göttingen. Knapp 90.000 Arbeitnehmer sowie 134.000 Beamtinnen und Beamte sind in Niedersachsen nach Verdi-Angaben von den Tarifverhandlungen berührt sowie 4428 Auszubildende. Wegen der besonderen Belastung im Gesundheitswesen fordert Verdi eine Erhöhung der Tarifentgelte um monatlich 300 Euro. Die Verhandlungen sollen bis Ende November abgeschlossen sein.

Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) hat bislang die Forderungen als unrealistisch zurückgewiesen.

Von Michael B. Berger