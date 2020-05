Der „Flügel“ der AfD wird seit Mitte März auch in Niedersachsen vom Verfassungsschutz beobachtet. Das bestätigte Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) am Mittwoch im Landtag. Der frühere Kandidat der AfD für das Amt des Oberbürgermeisters in Hannover, Ex-Luftwaffengeneral Joachim Wundrak, sprach von einem „politischen Missbrauch“ der Behörde.