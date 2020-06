Verfolgungsfahrt: Polizisten finden Waffen im Auto

Bückeburg

Eine Verfolgungsfahrt im Landkreis Schaumburg hat in einem Wald mit einem Waffenfund geendet. Die Besatzung eines Streifenwagens hatte in Bückeburg vergeblich versucht, einen Wagen mit sichtlich überhöhtem Tempo zu stoppen. Das teilte ein Polizeisprecher am Montag mit. Der Wagen fuhr weiter über Ahnsen und Bad Eilsen bis nach Luhden. Sogar innerorts lag die Geschwindigkeit deutlich über 100 Stundenkilometer, auch eine rote Ampel wurde missachtet.

Polizisten finden Waffen im verfolgten Auto

Auf einem unbefestigten Waldweg endete die Flucht in der Nacht auf Sonntag schließlich vor einem querliegenden Baum. Aus dem Auto sprangen drei Männer, von denen einer in dem Waldstück flüchtete. Die beiden anderen Insassen waren nach Angaben der Polizei stark betrunken. In dem sichergestellten Wagen entdeckte die Polizei eine Schusswaffe. Geprüft wird nun auch, ob es sich um eine scharfe Waffe handelt.

