Rinteln

Auf der Flucht vor der Polizei hat der alkoholisierte Fahrer eines Kleintransporters in Rinteln (Kreis Schaumburg) mehrere Sperren ignoriert und zwei Streifenwagen beschädigt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der Transporter am Vorabend ohne Rücklichter auf der Autobahn A2 gefahren.

Der 37-jährige Fahrer stoppte sein Gefährt zwar auf Anforderung, fuhr dann aber mehrmals wieder davon und rammte Polizeifahrzeuge. Auch rote Ampeln ignorierte er. Die gefährliche Verfolgungsjagd zog sich einmal quer über die B238.

Fahrer klammert sich an Lenkrad

Erst im vierten Anlauf auf einer Landstraße gelang es der Polizei, den Transporter mit einem Streifenwagen einzukeilen. Ein Einsatzfahrzeug aus Schaumburg rammte ihn dabei von der Seite, während ein weiteres aus Hannover ihn von hinten touchierte.

Zwei Streifenwagen brachten einen flüchtenden Transporter-Fahrer kurz vor der Rintelner Innenstadt zum Stoppen. Quelle: Jakob Gokl

Aber auch dann klammerte sich der Fahrer noch ans Lenkrad und musste mit Gewalt aus seinem Wagen geholt werden.

Zwei Streifenwagen müssen abgeschleppt werden

Er musste eine Blutprobe abgeben, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Gegen den 37-Jährigen wurden Strafverfahren wegen des Fahrens unter Alkoholeinwirkung mit Verursachung von Verkehrsunfällen sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Ein Polizist und der flüchtende Fahrer seien bei der Verfolgungsfahrt leicht verletzt worden, hieß es. Der Schaden an den Fahrzeugen sei noch nicht abzuschätzen. Das Fluchtfahrzeug ist in Mecklenburg-Vorpommern zugelassen. Zwei Streifenwagen waren nach dem Manöver nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Von dpa/Jakob Gokl/SN/RND