Hannover/Herford

Ein unter Drogeneinfluss stehender Autofahrer hat in der Nacht zu Mittwoch versucht, vor der Polizei zu fliehen. Der Mann lieferte sich eine etwa 80 Kilometer lange Verfolgungsjagd vom nördlichen Teil der Region Hannover bis nach Herford in Nordrhein-Westfalen. Erst dort konnten die Beamten den 36-Jährigen nach rund einer Stunde stoppen – und mussten ihn gewaltsam aus dem Wagen holen.

Der Opel fiel einer Autofahrerin gegen 23.15 Uhr auf der A 7 Richtung Süden nahe Mellendorf auf. „Er fuhr in einer Schlangenlinie über mehrere Spuren“, sagt Polizeisprecherin Jessika Niemetz. Beamten der Autobahnpolizei entdeckten den Opel-Fahrer schließlich an der Anschlussstelle Herrenhausen und forderten ihn mehrfach per Stoppsignal auf, den Wagen anzuhalten. Sogar ein Polizeihubschrauber war involviert und verfolgte den Wagen.

Auf Drogen und ohne Führerschein

Doch der 36-Jährige hielt nicht an, sondern raste mit bis zu Tempo 180 Richtung Dortmund davon. „Erst an der Ausfahrt Herford-Ost gelang ein gefahrloses Stoppen des Autos“, sagt Niemetz. Niemand wurde bei dem Einsatz verletzt. Aber: Der 36-Jährige weigerte sich trotz mehrfacher Aufforderung, den Opel zu verlassen. „Er musste aus dem Fahrzeug geholt werden“, sagte Niemetz.

Im Zuge der weiteren Untersuchungen stellte sich heraus, dass der Mann nicht nur unter Drogeneinfluss am Steuer saß – er hatte auch gar keinen Führerschein. Jetzt wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs durch Drogen und Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Wegen des Polizeieinsatzes blieb die Anschlussstelle Herford-Ost rund 30 Minuten gesperrt.

Von Peer Hellerling