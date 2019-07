Neuenkirchen-Vörden

Etwa 80.000 Hühner sind bei einem Feuer in einem Stall bei Neuenkirchen-Vörden ( Landkreis Vechta) verendet. Der Schaden liege bei zwei bis drei Millionen Euro, sagte ein Polizeisprecher am Mittwochabend. Die Brandursache sei noch ungeklärt. Der Brand war am Nachmittag auf einem nahen Feld ausgebrochen und hatte auf den Stall übergegriffen. Mehr als 150 Feuerwehrleute waren mit den Löscharbeiten beschäftigt.

Von RND/lni