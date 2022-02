Hannover

Die Affäre um verkaufte Lösungen für das zweite Jura-Examen in Niedersachsen ist nach gut acht Jahren endgültig abgeschlossen. Ein in Hamburg wegen Bestechung in einem besonders schweren Fall und wegen Anstiftung zur Verletzung von Dienstgeheimnissen angeklagter Rechtsanwalt muss 12.000 Euro zahlen. Im Gegenzug wurde das Verfahren eingestellt, teilte ein Justizsprecher mit.

Der Skandal war im Jahr 2014 bekannt geworden, als ein Referatsleiter im niedersächsischen Justizprüfungsamt mit geladener Pistole und 30.000 Euro in bar auf der Flucht in einem Mailänder Hotel festgenommen wurde. Der ins Prüfungsamt abgeordnete Amtsrichter aus dem Wendland soll gegen Sex oder Geld, zum Teil aber auch aus Mitleid Lösungen an mindestens 15 Examenskandidatinnen und -kandidaten verraten haben.

Zwei schafften es mit gekauften Examen sogar als Richterin und Staatsanwalt kurzzeitig in den Staatsdienst, bis die Affäre aufflog. 2000 Examensklausuren aus den Jahren 2012 bis 2014 mussten damals neu bewertet werden, 500 Juristen durften ihre Prüfungen wiederholen. 2015 wurde der Amtsrichter vor dem Landgericht Lüneburg zu fünf Jahren Haft verurteilt – 2017 durfte er das Gefängnis bereits wieder verlassen. Der Rest seiner Strafe war zur Bewährung ausgesetzt worden. Auch Käufer der Lösungen wurden verurteilt, Examen wurden aberkannt.

Referendarinnen lehnten Kauf von Jura-Examen ab

Sein Komplize, der 52 Jahre alte Jurist aus Hamburg, betrieb zur Zeit der Examensaffäre in Hamburg ein sogenanntes Repetitorium, wo er Jura-Studenten auf die schwere zweite Staatsprüfung vorbereitet. Er soll im Jahr 2012 mit dem Referatsleiter aus Niedersachsen vereinbart haben, dass dieser ihm aktuelle Examensaufgaben übermittelt. Dafür trafen sich beide Männer, die sich aus gemeinsamer Zeit als Lehrer bei einem anderen Repetitorium kannten, im Hotel Grand Elysée an der Rothenbaumchaussee. Die Lösungen sollte der Repetitor an seine Kursteilnehmer verkaufen. Den Erlös wollten beide teilen. Zum Verkauf ist es laut Anklage aber nie gekommen. Mehrere Referendarinnen hätten das Angebot abgelehnt.

Das Strafjustizgebäude des Amtsgerichts Hamburg-Mitte. Quelle: Karl Doeleke

Wie der Gerichtssprecher nun mitteilte, wurde der Prozess bereits vor einiger Zeit im Einvernehmen mit allen Verfahrensbeteiligten eingestellt. Nach der bis dahin durchgeführten Beweisaufnahme sei der Tatvorwurf möglicherweise weniger gravierend als bei Anklageerhebung erschienen.

Offenbar fußte die Anklage zu großen Teilen auf den Aussagen des verurteilten Referatsleiters – dem 2015 möglicherweise offener Vollzug und die Einstellung noch laufender Ermittlungen gegen umfassende Aussage in Aussicht gestellt wurden. Der Fall hätte noch weiterer, wahrscheinlich umfangreicher Aufklärung bedurft, stellte sich nun heraus. „In der Abwägung wird dem öffentlichen Strafverfolgungsinteresse unter diesen Umständen durch die Geldauflage genüge getan.“

Von Karl Doeleke