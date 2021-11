Hamburg

In der Affäre um verkaufte Jura-Examen in Niedersachsen haben Juristen schon einige Urteile gesprochen. Für die Betroffenen waren sie immer hart. Zu fünf Jahren Haft hat das Landgericht Lüneburg den als „korrupten Richter“ bekannt gewordenen Verkäufer der Klausuren verurteilt. Er hatte als Referatsleiter im niedersächsischen Justizprüfungsamt die Lösungen an mindestens 15 Kandidaten verraten – gegen Geld, aus Mitleid, für Sex.

Die Abnehmer des damals 48-Jährigen sind ebenfalls verurteilt worden, jedenfalls soweit sie bekannt geworden sind. Alle haben ihre Abschlüsse verloren, manche vor Verwaltungsgerichten. In allen Fällen waren die Juristenkarrieren vorbei.

Mindestens ein Urteil steht aber noch aus – sieben Jahre, nachdem der Skandal im April 2014 mit der Festnahme des damaligen Richters in einem Mailänder Hotel bekannt geworden war und die niedersächsische Justiz in eine Krise stürzte.

Vor dem Amtsgericht in Hamburg ist ein Rechtsanwalt angeklagt. Der Hamburger Repetitor – das ist ein Nachhilfelehrer zur Vorbereitung auf die schwierige Prüfung – soll bei dem Handel mit den Klausurlösungen mitgemacht haben.

Treffen im Hotel Grand Elysée

Sören C. wird Bestechung und Anstiftung zum Verrat von Dienstgeheimnissen vorgeworfen. Er sollte die Klausurlösungen des Richters an seine Schüler weiterverkaufen. Der Gewinn sollte geteilt werden. So haben es C. und der damalige Richter laut Anklage bei Treffen im Hotel Grand Elysée an der Hamburger Rothenbaumchaussee vereinbart. Der Richter heißt übrigens nicht mehr Jörg L. Er hat seinen Nachnamen in M. geändert.

Die Anklage gegen C. fußt offenbar zu großen Teilen auf Aussagen M.s. Am Montag war er als Belastungszeuge nach Hamburg geladen. Seine Strafe hat M. mittlerweile verbüßt, aus dem Staatsdienst wurde er verbannt. Viel mehr erfährt man nicht über den früheren Richter. Er ist braun gebrannt, trägt schwere Ringe an den Fingern, die grauen Haare lang und zu einem Dutt am Hinterkopf gebunden, die Seiten kurz rasiert, graue Jeans, Sportschuhe. „Ich will damit abschließen“, sagt er auf dem Gerichtsflur.

Ein „Deal“ für den offenen Vollzug

Doch immer wieder holt M. die Examensaffäre als Zeuge ein. So auch am Montag. Nach der Verurteilung Anfang 2015 hatte M. seinen einstigen Geschäftspartner schwer belastet. Das war Teil eines „Deals“ mit der Staatsanwaltschaft, wie M. sagte. Ihm drohten damals neben seinen fünf Jahren Haft weitere Verfahren wegen mutmaßlich von C. verkauften Examenslösungen.

„Du musst auspacken“: Vor dem Amtsgericht Hamburg-Mitte wird immer noch die Examensaffäre von 2014 verhandelt. Quelle: Karl Doeleke

Die Staatsanwaltschaft stellte ihm die Einstellung in Aussicht. M. sollte im Gegenzug umfassend aussagen und die Revision gegen seine Verurteilung zurücknehmen. Ein weiteres Druckmittel der Ermittler war M.s Hoffnung auf offenen Vollzug. Den sollte es nur gegen Aussage geben.

„Du musst auspacken“

Sein Verteidiger habe ihm damals geraten: „Du musst auspacken“, sagte M. am Montag. Und M. packte in der Justizvollzugsanstalt Bremen aus, mehr als sechs Stunden lang, ohne Pausen. Die Vernehmer seien nicht mal aufs Klo gegangen. „Ich hatte die gewarnt: Das ist dreckig.“ Er habe am Fenster rauchen dürfen.

Das Ergebnis der Vernehmung im Jahr 2015: Es habe eine „Unrechtsvereinbarung“ zwischen C. und M gegeben. Der Repetitor sollte unter seinen Schülern Interessenten finden. M. wollte die Lösungen liefern. Dazu gibt es SMS-Nachrichten an C. wie diese: „Gibt es schon eine Zusage oder Interesse? Oder ist die Info noch nicht transportiert?“ In drei Fällen habe C. Lösungen angefragt. Geld floss aber nicht.

Vor dem Verwaltungsgericht Lüneburg hat M. im Fall einer Juristin ausgesagt, die sich gegen die Aberkennung ihres Abschlusses nach dem Kauf von Klausuren wehrte. M. sagte laut Urteil als Zeuge, er habe C. für vier Klausuren Lösungen übergeben und mündlich die Inhalte weiterer Klausuren.

Ein klarer Fall? Ist bald die nächste Juristenkarriere beendet, die von C.? Oder hat M. genau das ausgesagt, was die Ermittler hören wollten? Mittlerweile will sich der frühere Richter an das alles nicht mehr erinnern. „Aus heutiger Sicht kann ich das alles nicht bestätigen“, ist ein Satz, den M. häufig sagt und den Richter sichtlich nervt. „Vielleicht ist das doch alles schon verdrängt.“ Das Urteil soll noch im November fallen.

Von Karl Doeleke