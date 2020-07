Frau Boetius, seit ein paar Monaten hat die Corona-Pandemie Deutschland und die Welt erfasst. Wie verändert das Virus den Job einer Direktorin, die üblicherweise weltweit unterwegs ist?

Plötzlich ist alles Videokonferenz. Daran habe ich mich immer noch nicht gewöhnt. Mir fehlt schon sehr der direkte Kontakt, dass man sich ins Gesicht sieht, der Humor, der echte Sound. Wenn ich zu lange auf einen Bildschirm sehe, werde ich schnell müde. Reisen war auch Entspannung. Jetzt habe ich so ein Gefühl von Dauerverfügbarkeit.

Anzeige

In Hannover verbringen viele Menschen gerade Zeit damit, im Zoo ein frisches Eisbärenjunges zu bestaunen, was alle ganz toll und putzig finden. Wie geht es den Eisbären im wirklichen Leben?

Weitere HAZ+ Artikel

Es klingt dramatisch, aber bei den Eisbären weiß man nicht, wie es ausgeht. Wir sind wohl die letzte Generation, die den Lebensraum arktischer Ozean noch so erlebt, wie man ihn kennt, nämlich immer mit Eis bedeckt. Aber in den nächsten 20 Jahren werden wir dort eisfreie Sommer haben. Das würde eine vollständige Veränderung für Eisbärpopulationen mit sich bringen. Einige Zoos sollten wohl darauf vorbereitet sein, die Art durch Zucht zu erhalten.

„Bei den Eisbären weiß man nicht, wie es ausgeht“ Quelle: imago images/blickwinkel

Es geht nicht allein um individuellen Verzicht

Mit anderen Worten: Der Klimawandel geht weiter, auch wenn die Pandemie die Welt beherrscht.

Ja, natürlich. Wir erleben gerade eines der wärmsten, trockensten Frühjahre seit 1881. Landwirte haben mit der Dürre zu kämpfen, es regnet zu wenig. In Australien gibt es Hitzewellen und Waldbrände, und in der Arktis messen Forscher erstaunliche Temperaturen. Dort ist es in diesen Monaten sieben Grad wärmer als üblich. Das muss man sich mal vorstellen: Wir reden ja davon, dass wir auf der Erde bis Ende dieses Jahrhunderts nicht mehr als zwei Grad durchschnittlicher Erwärmung haben wollen. Es gibt ganze Regionen, die jetzt schon weit darüber liegen.

Erholt sich der Planet, wenn die Menschheit als Folge der Pandemie plötzlich weniger fliegt, Auto fährt und konsumiert?

Wissenschaftler haben ausgerechnet, dass der Rückgang an Luftverschmutzung in China schon mehr Leben gerettet hat, als dort an der Seuche gestorben sind. Andererseits sagen uns Klimaforscher, dass wir weltweit nur 10 Prozent Kohlendioxid einsparen, selbst wenn wir noch bis Ende des Jahres so wie bisher weitgehend auf Tourismus und Fliegen verzichten.

„Eigentlich wollen wir bis 2050 in Deutschland klimaneutral produzieren“

Das heißt für die Klimapolitik?

Es geht nicht darum, durch individuellen Verzicht das Klima zu retten, auch wenn die eigene Haltung wichtig ist. Solange Industrie, Produktion, Heizen, die Rechner auf Basis fossiler Energie betrieben werden, erreichen wir die Ziele nicht. Wenn wir eine andere Zukunft wollen, eine Zukunft mit Eisbären, Meereis und ohne Hitzewellen, dann geht es vor allem darum, auf erneuerbare Energien umzustellen. Eigentlich wollen wir bis 2050 in Deutschland klimaneutral produzieren. Aber dafür fehlt ein klarer Plan.

Viele Aktivisten haben die Sorge, dass das Klimathema hinter all den Bemühungen, die Pandemie zu überstehen, an Bedeutung verliert. Teilen Sie diese Befürchtung?

Nein, aber ich bin auch eher Optimistin. Man sieht schon, dass sich in vielen Dingen die Haltung verändert. Im Konjunkturpaket zur Corona-Krise hat die Bundesregierung zum Beispiel beschlossen, keine Abwrackprämie für Verbrennungsmotoren zu fördern. Auch Windkraft wird mehr unterstützt. Aber all das müsste natürlich im großen Rahmen umgesetzt werden, voran mit der EU, aber auch China. Klimawandel und Corona-Krise haben eines gemeinsam: Sie zeigen, wie wichtig internationale Zusammenarbeit statt nationaler Abschottung ist.

„Eigentlich wollen wir bis 2050 in Deutschland klimaneutral produzieren. Aber dafür fehlt ein klarer Plan. Quelle: imago images/imagebroker

Corona-Pandemie und Klimawandel Teil einer einzigen Krise

Wird nicht im Gegenteil weltweit über Jahre hinaus alles getan werden müssen, um nach einer Rezession wirtschaftlich wieder auf die Beine zu kommen? Ohne Rücksicht auf Klimaveränderungen, die vielleicht irgendwann einmal irgendwo auf dem Planeten zu spüren sind?

Die Geschichte aus 150 Jahren Industrialisierung lehrt uns, dass genau das nach Krisen passiert. Zuerst wird CO2 eingespart, und dann steigen die Emissionen wieder schnell. Es ging den Leuten eine Zeit lang nicht gut, danach soll alles sofort mehr werden, ein berüchtigter Effekt. Aber ich glaube, dass während dieser Pandemie viele Menschen gemerkt haben, dass Corona und Klimawandel Teil einer einzigen Krise sind, der Übernutzung der Gemeingüter Luft, Meere, Böden. Es wird also nicht so weitergehen wie bisher.

Ist es nicht so, dass Menschen überall auf der Welt unbedingt in Massen an Strände wollen, sobald Auflagen gelockert wurden? Wer sich für ein paar Stunden in der Sonne in Gefahr begibt, dem ist es doch egal, ob die Malediven im Meer versinken. Woher nehmen Sie Ihren Optimismus?

Ich sehe das anders – den Menschen fehlt die Natur, der Kontakt zum Anderen. Die Lust auf Konsum ist weniger geworden. Viele Umfragen zeigen, dass Menschen ihr Leben ändern wollen und selbst bestimmen, was sie wirklich brauchen.

Klimaforscher müssen eindringlicher warnen

Klimaforscher warnen seit etlichen Jahren vor den Folgen eines erhitzten Planeten, ohne dass aus ihrer Sicht genügend passiert wäre. Mit der Pandemie hat sich gezeigt, dass ganze Länder mit großem Einvernehmen ihrer Bürger stillgelegt worden sind. Waren Sie überrascht, wie schnell politisch gehandelt werden kann, wenn Gefahr im Verzug ist?

Ja, unbedingt. Ich muss ehrlich sagen, dass ich mich zu Beginn der Pandemie gewundert habe. Warum nur diese einschneidenden Maßnahmen und Einschränkungen plötzlich wegen einer Krankheit, wenn andere Krankheiten, wenn der Klimawandel auch so viele Menschenleben kostet? Dann habe ich gelernt, was der Unterschied ist. Keiner kennt ja dieses Virus, es ist neu, wir haben kein Immunsystem dagegen. Wir wissen nicht, wird es mutieren, gibt es weitere Wellen, was für Folgen wird das für Menschen weltweit haben? Gerade die Länder mit wenig Teilhabe an Gesundheitsinfrastruktur haben immer noch schnell steigende Infektions- und Sterberaten. Es ist also richtig, seine Ausbreitung zu verhindern.

Es ist ein Virus, das mit Pech jeden treffen kann, vielleicht sogar tödlich. Klimawandel ist zwar jetzt, aber auch irgendwann in der Zukunft. Das macht zum Beispiel Kontaktsperren unmittelbar verständlich.

Das stimmt. Aber es ist für Klimaforscher schon frustrierend zu erleben, dass es so wenig gelingt, die Zukunft vorauszudenken. Der Klimawandel ist schon da, betrifft unsere Generation. Wir müssten doch wissen, was wir unseren Kindern und Enkeln schulden. Beim Virus gelingt das zukunftsorientierte Handeln besser, denn Wissenschaftler, Ämter und Politiker sagen klar: Es geht um Leben und Tod. Das ist beim Klimawandel eigentlich nicht anders, aber so klar wird das nicht gesagt.

Fridays for Future fordert den deutschen Kohleausstieg bis 2030 statt bis 2038. Quelle: epd-bild/Christian Ditsch

Was fehlte? Der dramatische Auftritt? Podcasts?

Wir müssen jedenfalls mehr gemeinsam über Zukunft reden, auch über Leben und Tod – nicht alarmistisch, aber deutlicher. Naturwissenschaftler sprechen immer sehr nüchtern von Dingen wie Durchschnittswerten, Konzentrationen, Szenarien. Bloß nicht übertreiben, bloß nicht emotional reden. Doch sollten wir vielleicht öfter sagen: Die Erderwärmung kostet Hunderttausende, vermutlich bald Millionen Menschenleben, und es ist unser Handeln, was darüber entscheidet.

Nord- und Ostsee geht es schlecht

Gibt es aus Ihrer Sicht einen Zusammenhang zwischen Virus und Klimawandel?

Die Pandemie zeigt uns sehr deutlich, welche Konsequenzen ein ungesunder Umgang mit der Natur hat. Die Flächen, auf denen sich Wildtiere ausbreiten können, werden immer kleiner, sie kommen als Virenträger immer mehr in Kontakt mit Menschen. Wir haben gesehen, welche Verhältnisse für Menschen und Tiere vorherrschen, auf Wildtiermärkten in China und Schlachthöfen in Deutschland. Wir handeln gegen unser Wissen, und das hat Konsequenzen.

Für Zehntausende sind jetzt deutsche Küsten Sehnsuchtsorte. Wie geht es Nordsee und Ostsee?

Nicht gut. Überfischung, Verschmutzung, Überdüngung, Plastikmüll. Leider nicht besser geworden, obwohl sich Deutschland und die EU verpflichtet hatten, die Zustände bis 2020 zu verbessern. Es ist wirklich peinlich für uns als eines der reichsten Länder der Welt, dass wir unsere Ziele nicht schaffen – wie sollen wir dann andere dazu kriegen, mehr zu tun?

Zur Person Prof. Antje Boetius ist Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven. Die 53-jährige Meeresbiologin, Teilnehmerin etlicher Forschungsreisen, wurde für ihre Arbeit mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. 2019 erhielt sie den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland. Boetius ist Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina und vieler weiterer Gremien. Im vergangenen Jahr wurde sie in Hannover mit dem Leibniz-Ring geehrt..

Lesen Sie auch

Antje Boetius: Ein Portrait

Von Gunnar Menkens