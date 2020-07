Eime

Seit dem Wochenende wird eine 15-Jährige aus Eime ( Landkreis Hildesheim) vermisst. Zuletzt wurde die Jugendliche am Freitagabend in ihrem Elternhaus gesehen. Seit Sonnabend wird sie gesucht, teilt die Polizei am Sonntagabend mit. Nun wird mit Fotos noch der 15-Jährigen gefahndet.

Zu welchem Zeitpunkt die Gesuchte das elterliche Haus verlassen hat ist unbekannt. Ein eingesetzter Polizeihund verfolgte ihre Spur bis zu einer Bushaltestelle an der Dunser Straße in Eime.

Wer hat diese 15-Jährige gesehen? Quelle: Polizei/privat

Die Jugendliche ist etwa 1,63 Meter groß und schlank. Sie hat dunkle schulterlange Haare und trägt eine Brille (silber-blaues Gestell).

Welche Kleidung die Vermisste trägt und welche Gegenstände sie mitführt, ist nicht bekannt. Die Jugendliche hat ihr Portemonnaie und Geld dabei. Sie verfügt laut Polizei-Meldung über keine bekannten sozialen Kontakte.

Die Bevölkerung wird gebeten, Hinweise zum Aufenthaltsort der Jugendlichen an die Polizei Elze unter der Telefonnummer 05068-93030 oder 05121-939 115 weiterzugeben

