Maschen

Nach einem vermissten Badegast hat am Sonntag ein Großaufgebot von Polizei und Rettungskräften im Maschener See im Landkreis Harburg gesucht. Augenzeugen hatten am Nachmittag gemeldet, dass der 22-Jährige in dem südlich von Hamburg gelegenen Gewässer geschwommen und nicht wieder aufgetaucht sei, wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte. Der junge Mann sei zuvor mit einigen Freunden auf einem Schlauchboot auf dem Wasser gepaddelt. Rund 80 Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienste waren danach im Einsatz, doch konnte der 22-Jährige bis zum Einbruch der Dunkelheit nicht gefunden werden. Die Suche wurde am Montag fortgesetzt, auch Polizeitaucher und ein spezieller Suchhund sollten dabei eingesetzt werden.

Erst am Sonntag ist ein Badegast im Tankumsee bei Gifhorn ums Leben gekommen. Der 34-Jährige starb vermutlich bei einem Badeunfall. Die genau Todesursache wird noch geklärt.

Von RND/lni