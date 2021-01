Verschärfte Corona-Regeln in Niedersachsen - aber Streit um die Schulen bleibt

Hannover

Wegen der weiter hohen Infektionszahlen und aus Sorge vor Mutationen des Coronavirus wollen Bund und Länder den Lockdown in Deutschland verlängern. Die eigentlich bis Ende Januar befristete Regelung soll bis zum 14. Februar fortgesetzt werden, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) am späten Dienstagabend im Anschluss an die Bund-Länder-Beratungen. Damit bleiben die Gastronomie, Freizeiteinrichtungen sowie der Einzelhandel geschlossen. Ausnahmen gelten weiterhin zum Beispiel für Supermärkte.

Alltagsmasken reichen nicht mehr aus

Grund für die Maßnahme sei das Auftreten mutierter Versionen des Coronavirus etwa in Großbritannien, sagte Merkel. Diese seien auch schon in Deutschland nachgewiesen worden, aber noch nicht sehr weit verbreitet. „Noch ist Zeit, die Gefährlichkeit der Mutation einzudämmen“, sagte Merkel. Daher müsse jetzt gehandelt werden. „Es geht um Vorsorge“, sagte die Bundeskanzlerin.

Ziel ist es nach wie vor, die Zahl der Neuinfektionen wieder unter die Schwelle von 50 pro 100 000 Einwohnern in sieben Tagen zu bringen. Aktuell liegt dieser sogenannte Inzidenzwert in allen Bundesländern deutlich über 50 und im Bundesdurchschnitt klar bei 130.

Lange war am Dienstag umstritten, inwieweit der Lockdown verschärft werden soll. Letztlich einigten sich die Kanzlerin und die Länderchefs darauf, dass für Fahrten in öffentlichen Verkehrsmitteln künftig Alltagsmasken aus Stoff nicht mehr ausreichen. Es sollen medizinische Masken oder sogenannte FFP2-Masken vorgeschrieben werden.

Mehr Homeoffice

Für das Arbeiten aus dem Homeoffice soll mit einer neuen Verordnung des Arbeitsministeriums deutlich mehr Verbindlichkeit einziehen. Demnach müssen Arbeitgeber bis zum 15. März den Mitarbeitern das Arbeiten im Homeoffice ermöglichen, „sofern das das möglich ist“, sagte Merkel. Wo eine Präsenz am Arbeitsplatz erforderlich sei, müssen medizinische Masken getragen werden.

Bei den Kontakten bleibt es bei der Regelung, dass man sich nur mit den Angehörigen des eigenen Hausstandes und einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person treffen darf. Eine Verschärfung dieser Regel gibt es nicht, aber Merkel appellierte erneut an die Menschen, ihre Kontakte möglichst gering zu halten.

Schul-Thematik umstritten

Besonders umstritten war die Schul-Thematik – um diesen Punkt wurde „lange gerungen“, betonte Merkel. Bis 14. Februar sollen laut Aussage von Merkel Schulen und Kitas „grundsätzlich geschlossen“ bleiben, die Präsenzpflicht werde ausgesetzt. Für Niedersachsen ist dieser Punkt besonders wichtig, denn das Land hat sich bislang für einen Sonderweg entschieden: Hier konnten am Montag rund 145 000 Grundschüler erstmals seit Mitte Dezember wieder zum Unterricht in die Schule gehen. Ebenso viele Schüler der Jahrgänge 1 bis 4 mussten allerdings coronabedingt noch zu Hause lernen – in der kommenden Woche tauschen die Gruppen gemäß dem sogenannten Szenario B die Rollen.

Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) hatte vor dem Bund-Länder Gipfel in Berlin betont, dass es bei dem Wechselmodell für die Grundschüler bleiben soll. Nach HAZ-Informationen berieten Koalitionsausschuss und Kabinett in Niedersachsen noch bis in den späten Abend, Ergebnisse sollte es erst im Laufe des Mittwochs geben. Wie es hieß, wolle man Alleingänge vermeiden und ausloten, wie andere Bundesländer vorgehen.

Die Schulfrage wird jedoch auch in der hannoverschen Regierungskoalition von SPD und CDU unterschiedlich bewertet. Die CDU hätte eher eine konsequente Schließung der Grundschulen befürwortet, wie CDU-Chef Bernd Althusmann bestätigte: „Ich hätte mir gewünscht, da das Schulhalbjahr in einigen Wochen ohnehin vorbei ist und die wesentlichen Leistungen erbracht sind, die Schulen geschlossen zu halten, wie das auch in anderen Bundesländern geschieht.“

Für Lockerungen zu früh

Am Vorabend des Gipfels hatte es eine Informationsrunde mit Experten gegeben. Sie hatten offenbar konstatiert, dass es zwar erste Lichtblicke bei der Entwicklung der Corona-Infektionszahlen gibt, die Zahlen aber gleichwohl noch viel zu hoch seien, um Lockerungen wagen zu können. Die Gesundheitsämter meldeten dem Robert Koch-Institut ( RKI) am Dienstagmorgen 11 369 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages. Darüber hinaus wurden 989 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden verzeichnet.

Von Eva Quadbeckund Michael B. Berger