Hannover

Der niedersächsische Landesrechnungshof (LRH) fordert Politik und Verbände auf, mit der Verwendung von Steuergeldern sorgsamer umzugehen. Die Hildesheimer Behörde wirft der Landesregierung vor, einen Teil des Corona-Sondervermögens für politische Zwecke zu missbrauchen. Auch zwei großen Bauprojekte in Hannover werden vom Rechnungshof kritisiert, wenn auch aus ganz unterschiedlichen Gründen.

Geld wird zweckentfremdet

LRH-Präsidentin Sandra von Klaeden sieht die geplante Neuverschuldung des Landes für die Bewältigung der Pandemie von fast zehn Milliarden Euro 2020 und 2021 skeptisch. Das seien zwar zunächst nur Kreditermächtigungen. „Aber die Erfahrung zeigt: Wenn erst einmal Geld da ist, wird es am Ende wahrscheinlich auch ausgegeben“, sagte von Klaeden am Mittwoch bei der Vorstellung des Jahresberichts 2021.

Der Rechnungshof hat nach eigenen Angaben bereits Indizien dafür, dass Millionen aus dem Corona-Sondervermögen zweckentfremdet werden. Prüfungen hätten ergeben, dass aus diesem Topf auch die energetische Sanierung von Hochschulen bezahlt werde. Auch die Förderung von Photovoltaik-Batterien habe mit Corona nichts zu tun, kritisierte von Klaeden. „Das Sondervermögen darf nicht für Zwecke verwendet werden, die politisch erwünscht sind.“

Zentralbau doppelt so teuer

Der Rechnungshof listet in dem Bericht auch überteuerte Projekte auf. Das neue Zentralgebäude der Universität Leuphana in Lüneburg, entworfen von Stararchitekt Daniel Libeskind, hat demnach mit 115 Millionen Euro doppelt so viel gekostet wie geplant. Das völlig aus dem Ruder gelaufenen Bauprojekt beschäftigt seit zehn Jahren den Landtag und sorgt überregional für Schlagzeilen. Laut LRH könnte die finanzielle Belastung der Universität dadurch negative Auswirkungen „auf die Sicherstellung von Forschung und Lehre“ haben.

Nicht ganz so bekannt, aber nach Ansicht der Hildesheimer Prüfer nicht minder kritikwürdig, ist der Neubau der Ärztekammer Niedersachsen in Hannover. Der ist aus Sicht des LRH überteuert und unwirtschaftlich. Die hohen Investitions- und Betriebskosten müssten die Mitglieder mit ihren Pflichtbeiträgen finanzieren. Zur Luxusausstattung gehören laut Rechnungshof „eine überdimensionierte Klimatechnik für Büro- und Sitzungsräume, aufwendig gestaltete Dachlandschaften und eine beleuchtete Fassade“.

Ärztekammer wehrt sich

Die Ärztekammer wehrte sich umgehend gegen die Rüge. Sprecher Thomas Spieker erklärte, dass eine Sanierung des alten Gebäudes wegen der Schadstoffbelastung nicht möglich gewesen sei. „Insgesamt ist der Neubau eine wirtschaftliche und berufspolitisch sehr sinnvolle Lösung, an der alle Selbstverwaltungsgremien in jedem Schritt ordnungsgemäß beteiligt waren“, betonte Spieker.

An anderer Stelle moniert der Rechnungshof, dass die staatlichen Investitionen nicht ausreichen, zum Beispiel bei der Erneuerung der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) oder der Universitätsmedizin Göttingen (UMG). „Die Neubauprojekte gehen zu langsam voran“, sagte von Klaeden. Das vom Land vorgesehene Sondervermögen von 2,1 Milliarden Euro reiche bei der MHH nur dafür aus, einen ersten Teilabschnitt zu finanzieren. Der Rechnungshof schätzt den gesamten Investitionsbedarf für beide Hochschulkliniken auf rund sechs Milliarden Euro und regt an, Teile der Bauten durch öffentlich-private Partnerschaften zu finanzieren.

Von Marco Seng