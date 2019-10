Hannover

Im Streit um verschwundene Akten bei der Polizei hat die Opposition erneut Innenminister Boris Pistorius ( SPD) kritisiert. Der Grünen-Innenpolitiker Belit Onay hält die Entschuldigung des Ministeriums in einem Brief an den Landtag nicht für ausreichend – und forderte eine schnellere und umfassende Aufkläru...