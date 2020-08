Schwarmstedt

Es war der Ehering, der den Vermissten verriet. Auf der Suche nach einem mutmaßlichen Betrüger durchsuchte ein schwer bewaffnetes Einsatzkommando des Landeskriminalamts Anfang Mai das Haus seiner Mutter in Schwarmstedt im Heidekreis. Nach zwei Stunden leuchtete ein Polizist den Dachboden, auch hinter Zwischendecken, mit einer Lampe aus. In dem Moment – so vermeldeten die Ermittler – blitzte der Ehering auf. Christoph H., dessen Yacht sieben Monate zuvor auf der Ostsee gekentert war, hatte sich hinter Kisten versteckt.

Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Kiel den 53-Jährigen, seine Ehefrau und seine 86 Jahre alte Mutter angeklagt. Sie sollen versucht haben, Lebens- und Unfallversicherungen in Höhe von 4,1 Millionen Euro zu ergaunern. „Es geht um 14 Fälle versuchten besonders schweren Betrugs“, sagt Axel Bieler, der Sprecher der Anklagebehörde. Die drei hätten von Anfang an, schon bei der Entwicklung des Plans, zusammengewirkt: „Sie haben dabei in einem Boot gesessen.“

Der Bootsunfall : Pumpe manipuliert

Damit erhärtet sich der Verdacht, der schon kurz nach dem Verschwinden des Mannes aufkam. Am 7. Oktober 2019 brach Christoph H. vom Yachthafen Schilksee, rund 15 Kilometer von seiner Wohnung im Kieler Norden entfernt, mit einem Motorboot Richtung Dänemark auf. Drei Tage später meldete seine Frau ihn als vermisst. Die gekenterte Yacht wurde wenig später bei Schönberg auf der Ostsee geborgen, der Bootsführer aber nirgends entdeckt. Versicherungen zeigten sich skeptisch – und ein Gutachter stellte fest, dass am Boot manipuliert worden war. Die Ermittlungen ergaben: Aus dem Boden war ein Verschluss entfernt und Wasser ins Boot gepumpt worden. „Er ist selber mit einem Gummiboot von Bord gegangen, das er später zerstört hat“, ergänzt Staatsanwalt Bieler.

14 Lebens- und Unfallversicherungen abgeschlossen: Christoph H. wird versuchter besonders schwerer Betrug vorgeworfen. Quelle: dpa

Bei einem Bootsunfall verkürzt sich die Frist, bis jemand für tot erklärt werden kann, auf sechs Monate. Seit 2018 hatte Christoph H. offenbar 14 Lebens- und Unfallversicherungen abgeschlossen. Die Auszahlung in Millionenhöhe sollte nach seinem Tod der Ehefrau und der Mutter zukommen. Stattdessen erließ das Amtsgericht Kiel im April gegen den Verschollenen einen Haftbefehl.

Der Gesuchte: Schon länger Geldprobleme

Christoph H. wuchs mit einer ältereren Schwester in einer angesehenen Kaufmannsfamilie auf, die in Schwarmstedt als wohlhabend galt. Nach dem Abitur probierte er verschiedene Studienfächer aus, schloss den Ermittlern zufolge aber keins davon ab. Er heiratete eine Amerikanerin, zog mit ihr in die USA und wurde Vater. Versuche, sich dort mit diversen Geschäftsideen selbständig zu machen, blieben erfolglos. Ohne die Frau und den gemeinsamen Sohn und weiter ohne Beruf kehrte H. nach Deutschland zurück.

Nach Recherchen der HAZ steckte er da vermutlich schon in den wirtschaftlichen Schwierigkeiten, von denen in einer Anklage aus dem Jahr 2017 bei der Staatsanwaltschaft Verden die Rede ist. Demnach machte die Mutter schon damals mit dem Sohn gemeinsame Sache, um ihm aus der Patsche zu helfen. Die Schwarmstedterin und ihr Mann hatten 2008 eine Stiftung zur Krebsforschung gegründet. Als Christoph H.s Vater im Alter von 82 Jahren starb, stieg der Sohn in den Vorstand ein – und bediente sich gemeinsam mit der Mutter an dem Stiftungsgeld.

Die Vorbelastung: Verfahren in Verden

Zwischen Dezember 2015 und Juli 2017 sollen die beiden gut 35.000 Euro Stiftungsgeld auf Privatkonten überwiesen haben. Außerdem veranstalteten sie laut Anklage eine Lotterie, um vorgeblich Forschungsgelder für die Stiftung zu erlangen. „Tatsächlich sollen sie die durch Losverkauf vereinnahmten Gelder in Höhe von 4200 Euro für eigene Zwecke verwendet haben“, sagte auf Anfrage Martin Schanz, Sprecher der Verdener Staatsanwaltschaft. Als die Genehmigungsbehörde Protokolle über die Schlussziehung der Lotterie anforderte, täuschte der Sohn demnach vor, dass Stiftungsunterlagen gestohlen worden seien.

Vom Yachthafen in Kiel-Schilksee war Christoph H. aufgebrochen. Quelle: dpa

14 Fälle von Untreue, eine Urkundenfälschung und 42 Fälle gewerbsmäßigen Betrugs werfen die Verdener Ermittler im Jahr 2017 dem Duo vor, Christoph H. darüber hinaus das Vortäuschen einer Straftat. Unterdessen trafen Dorfbewohner in Schwarmstedt gelegentlich den Sohn bei Besuchen auf dem Friedhof mit seiner Mutter an und nahmen ihn als unauffällig wahr. „Er war nett“, sagt eine, die die Familie seit Jahrzehnten kennt. Offenbar hatte die Nachricht von den Unregelmäßigkeiten bei der Stiftung nicht die Runde gemacht. Mutter und Sohn aber müssen in wachsender Sorge gewesen sein. Das Amtsgericht Walsrode setzte für Ende November 2019 eine Verhandlung an. Christoph H. verschwand im Oktober, der Termin wurde daraufhin ausgesetzt.

Frau und Mutter: Nicht nur Mitwisser

2005 hatte Christoph H. ein zweites Mal geheiratet, diesmal eine Schwimmtrainerin aus der Ukraine. Die heute 52-Jährige soll mit ihm und der Mutter gemeinsam geplant haben, die Vielzahl von Versicherungen abzuschließen, um nach dem vermeintlichen Bootsunfall an Millionen zu kommen. Mutmaßlich hatte H. noch immer mit Schulden und Unterhaltspflichten für den Sohn in den USA zu kämpfen. Von einer Untersuchungshaft wegen versuchten besonders schweren Versicherungsbetrugs blieb die Ehefrau verschont, obwohl es gegen sie einen Haftbefehl gab. Auch die Mutter darf zu Hause bleiben. Christoph H. ist seit Mai wegen Fluchtgefahr im Gefängnis.

Es erstaunt, dass das Versteck so lange unbemerkt blieb. Zu dem Gebäudekomplex mitten im Ort gehören Geschäftsräume mit viel Publikum. Ein Garten mit altem Baumbestand schützt allerdings die Bewohner des Wohnhauses vor Blicken von der Straße aus.

Bäume versperren den Blick auf das Versteck. Quelle: Gabriele Schulte

Da die aktuellen Vorwürfe deutlich schwerer wiegen als die vorherigen, wurde das alte Verfahren beim Schöffengericht Walsrode vorläufig eingestellt. Dasselbe gilt für ein Verfahren, das die Staatsanwaltschaft Kiel wegen Kreditbetrugs im Februar 2017 eingeleitet hat. Dabei ging es um 50.000 Euro, wieder im Zusammenhang mit der Stiftung. Dass die Staatsanwaltschaft die neue Anklage beim Landgericht eingereicht hat, deutet auf eine Straferwartung von mindestens vier Jahren hin. Christoph H. und seine Frau haben sich den Ermittlern gegenüber eingelassen, wie der Sprecher der Kieler Staatsanwaltschaft sagt: „Wir würden aber nicht von einem vollen Geständnis sprechen.“ Die Mutter schweigt.

Von Gabriele Schulte