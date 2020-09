Ein Streit in einer Wohnung am Hochring in Wolfsburg endete am Mittwochabend blutig: Ein 44-Jähriger wurde mit lebensgefährlichen Stichverletzungen ins Klinikum eingeliefert. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Totschlags. Dass dem Mann schnell geholfen wurde, ist möglicherweise nur einem Zufall zu verdanken.