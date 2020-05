Hannover / Lüneburg

Die Verbreitung des Coronavirus in Deutschland hat den sieben niedersächsischen Verwaltungsgerichten und dem Oberverwaltungsgericht ( OVG) in Lüneburg binnen weniger Wochen ein gänzlich neues Tätigkeitsfeld beschert. Von Mitte März bis Ende April wurden von Gewerbetreibenden und Privatleuten 250 Verfahren angestrengt, die sich gegen einschränkende Verordnungen des Landes wendeten. „An jedem Gericht gibt es jetzt eine Kammer, die sich nur mit derartigen Klagen beschäftigt“, erklärte Thomas Smollich, Präsident des OVG, anlässlich der Jahrespressekonferenz 2020 in Hannover. Die Verwaltungsrichter würden es aber lediglich schaffen, eine behördliche Anordnung entweder außer Vollzug zu setzen (was bislang höchst selten passiert ist) oder sie zu bestätigen; für differenzierte Urteile, die etwa das Verhängen von Auflagen zum Inhalt haben, fehle in den bisherigen Eilverfahren die Zeit.

Verfügungen oft schnell überholt

Die oft sehr kurze Halbwertzeit der amtlichen Verfügungen, so Smollich, bringe es mit sich, dass sich manche Klagen von selbst erledigen. Wenn aber beispielsweise ein Geschäftsinhaber wegen einer auferlegten Schließung Schadensersatz vom Land fordere, werde er die Sache wahrscheinlich bis zum Schluss durchfechten. Zu den Klägern zählen Möbelhausinhaber und Waschanlagenbesitzer bis zu Betreibern von Zoos oder Tierparks. Selbst gegen die frisch verhängte Maskenpflicht in Läden sowie in Bussen und Bahnen hätten bereits drei Privatleute geklagt. Die meisten der anhängigen Eilverfahren habe die Verwaltungsgerichtsbarkeit nach Aktenlage und schriftlich entscheiden können.

Öffentliche Verhandlungen mit Publikumsverkehr fanden in den vergangenen sechs Wochen kaum statt, in Hannover ebenso wenig wie in Braunschweig, Göttingen, Oldenburg, Osnabrück, Stade oder Lüneburg. Erkrankungen von Mitarbeitern aufgrund einer Covid-19-Infektion wurden laut Smollich an den Verwaltungsgerichten nicht registriert. Ab Mai soll der Betrieb langsam wieder hochgefahren werden – und dann können sich die Richter auch wieder verstärkt um das Abarbeiten der Altfälle kümmern.

Krankenstand hat sich erhöht

Obwohl die Zahl der neu eingegangenen Klagen in 2019 um gut 20 Prozent sank, gab es zum 31. Dezember 2019 immer noch knapp 31.000 unbearbeitete Verfahren; ein wesentlicher Teil davon drehte sich um Asylanträge. „Allein um die noch anhängigen 18.000 Asylverfahren abzuarbeiten“, so Smollich, „hätten 92 Richter ein Jahr lang zu tun“. Doch der Strom der Klagen von abgelehnten Asylbewerbern aus Syrien, dem Irak und vielen anderen Ländern versiege nicht, selbst wenn sich die Zahl der Neueingänge seit 2016 in etwa halbiert habe. Die Arbeitsbelastung in der Verwaltungsgerichtsbarkeit sei immens; dass der Krankenstand seit zwei Jahren stark steige, dürfte mit einer Überbeanspruchung vieler Mitarbeiter zu tun haben.

Mit „gewisser Sorge“, so der OVG-Präsident, blicke er darum auf die Etatplanungen des Landes. Denn demnach sollen an den niedersächsischen Verwaltungsgerichten bis Ende dieses Jahres 15 Richterstellen gekappt werden, bis Ende 2022 weitere 46. „Das gefährdet den Abbau der Altverfahren, den wir 2019 erfolgreich begonnen haben“, fürchtet Smollich.

