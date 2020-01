Viele Unfälle am Neujahrsmorgen in Niedersachsen – mehrere Tote und Verletzte

Delmenhorst

Trauriger Start in neue Jahr: Bei zahlreichen Unfällen sind in Niedersachsen am Neujahrsmorgen mehrere Menschen ums Leben gekommen.

Auf der Autobahn 1 bei Wildeshausen sind zwei Menschen bei einem Unfall gestorben. Die Fahrbahn wurde zwischen Wildeshausen Nord und Wildeshausen West in eine Fahrtrichtung gesperrt, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte. Genauere Angaben über die Unfallursache und den Unfallhergang konnte die Polizei zunächst nicht machen.

Kreis Diepholz : 80-Jährige von Auto erfasst und tödlich verletzt

In Rehden im Kreis Diepholz erfasste ein Autofahrer eine Fußgängerin. Dabei wurde die 80-Jährige tödlich verletzt. Wie die Polizei berichtet, habe zum Zeitpunkt des Unglücks starker Nebel geherrscht.

Bei einem schweren Unfall am Neujahrsmorgen in Aurich ist eine Frau tödlich verletzt worden. Laut Polizei ist der Wagen, in dem die Frau saß, in einer leichten Rechtskurve von der Straße abgekommen und in den Graben gefahren. Die Fahrerseite und das Dach des Wagens wurden demnach völlig zerstört. Die Frau wurde aus dem Auto geschleudert. Die Polizei konnte zunächst nicht sicher sagen, ob die Frau alleine in dem Auto war. Als die Rettungskräfte am Unfallort eintrafen, war die Straße durch Nebel und Temperaturen um den Gefrierpunkt leicht rutschig. Ob die Glätte Unfallursache war, konnte noch nicht abschließend geklärt werden.

Mehrere Unfälle in dichtem Nebel

Möglicherweise wegen dichten Nebels sind am Neujahrsmorgen in Hannover zahlreiche Autos ineinander gefahren. Bei zwei solchen Unfällen wurden zehn Menschen verletzt, zwei davon schwer, wie die Polizei mitteilte. Auf dem Messeschnellweg kollidierten sechs Fahrzeuge miteinander und zwei Menschen erlitten schwere Verletzungen. Auf dem Südschnellweg fuhren acht Fahrzeuge ineinander, acht Menschen wurden dabei leicht verletzt. Zum Zeitpunkt der Unfälle herrschte dichter Nebel mit Sichtweiten von unter fünf Metern. Die Ermittlungen zur Unfallursache sind aber noch nicht abgeschlossen.

