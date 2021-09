Bruchhausen-Vilsen

Es wird ein ziemliches Trumm werden. 7500 Quadratmeter Grundfläche. 100 Meter lang. 40 Meter hoch. Und dieses Gebäude wird mitten in einer Landschaft stehen, die eigentlich der Erholung dienen soll. Doch in dem Luftkurort Bruchhausen-Vilsen, einer 9000-Seelen-Gemeinde im Kreis Diepholz, ist ein Projekt wie dieses offenbar kein Problem. Der Gemeinderat hat den Bau, ein Hochregallager, beantragt von dem Mineralwasserunternehmen Vilsa, anstandslos genehmigt. Vilsa ist der größte Gewerbesteuerzahler im Ort. 

Die Straße Alte Drift, die am Ortseingang von Bruchhausen-Vilsen beginnt, führt um das Vilsa-Betriebsgelände herum. Auf halbem Weg sieht man brummende Baumaschinen und Bagger, Lkw rangieren. Hier laufen seit Mai die Vorbereitungen für den Bau; das Hochregallager soll 46 500 Paletten voller Mineralwasserflaschen aufnehmen können.

Als die Pläne bekannt wurden, gab es heftige Diskussionen in Bruchhausen-Vilsen. Den Menschen steckte, wie vor Ort erzählt wird, noch im Gedächtnis, dass das Unternehmen vor einigen Jahren mit Genehmigung des Landkreises, aber ohne Einschaltung des Gemeinderats ein Stück Wald gerodet habe. Diesmal lief ein reguläres Bebauungsplanverfahren ab. Und die Gemeindeverwaltung listete in ihrer Beschlussvorlage für den Rat auch penibel auf, welche Bedenken es in Behörden und der Bevölkerung gab.

Landkreis: „Erheblicher Eingriff“

Der Landkreis Diepholz als Naturschutzbehörde monierte beispielsweise den „erheblichen Eingriff in das Schutzgut Landschaftsbild“ durch das Hochregallager. Auch einzelne Bürger klagten, ihre bisherige Umgebung und das Naturerlebnis würden „großflächig entstellt“. In der Spalte neben den Einwendungen stand als Beschlussempfehlung der Verwaltung dann aber oft nur, dass die „Ausführungen zur Kenntnis genommen“, mithin nicht beachtet würden. Und so beschloss der Gemeinderat im vergangenen Jahr, dass Vilsa das Regalgebäude genau so bauen darf, wie es die Firma bauen will.

„Da hinten“, sagt Carsten Schultze und weist zum Ende des sanft abfallenden Friedhofsgeländes von Bruchhausen-Vilsen hinüber. „Da hinten, zwischen und über den Bäumen, werden Sie es sehen können.“ Schultze ist kein direkter Anwohner der Firma Vilsa, aber er besucht oft den Vilser Friedhof, die Gräber seiner Familie finden sich dort. Der Mann gilt in Bruchhausen-Vilsen als Hauptgegner des Hochregallagers. Und da er lange und engagiert reden kann und sich dabei ungern unterbrechen lässt, bezeichnen ihn die einen als hartnäckig, die anderen als penetrant. „Ich bin hier die Nervensäge“, sagt er und lacht ein bisschen.

Firmensitz von Vilsa am Rand von Bruchhausen-Vilsen. Quelle: Bert Strebe

Immerhin hat er rausgefunden, dass das sogenannte „Vorranggebiet Erholung“ im regionalen Raumordnungsprogramm des Landkreises in Bruchhausen-Vilsen nicht nur den touristisch beliebten Kurpark und das Waldgebiet Vilser Holz überspannte, sondern auch das Vilsa-Betriebsgelände. Das wurde von den Behörden flugs als fehlerhafte Darstellung bezeichnet und korrigiert, inzwischen grenzt Vilsa nur noch an das Erholungsgebiet. Doch das Hochregallager, sagt Schultze und sagen auch andere, werde von etlichen Punkten des Ortes aus das bislang harmonische, unverbaute, hügelige Naturbild des Luftkurortes beeinträchtigen.

Und das stört manche, die ihre Heimat lieben, und einige, die beispielsweise Fremdenzimmer vermieten. Die Naturschützer sind erst recht skeptisch: Henning Greve, zweiter Vorsitzender der BUND-Kreisgruppe Diepholz, hätte sich mindestens bei der Höhe des Hochregallagers einen Kompromiss gewünscht. So aber werde der Bau ein „sehr großer Sündenfall“.

Nennt das Hochregallager einen „Sündenfall“: Henning Greve vom BUND, Kreisgruppe Diepholz Quelle: Bert Strebe

Vilsa zahlt Millionen Euro an Gewerbesteuer

Die Grünen und ihr Fraktionschef im Rat, Bernd Schneider, schlugen konkret vor, das Hochregallager nur 30 Meter hoch und dafür etwas breiter zu bauen, damit es nicht die Baumgrenzen überragt. Aber die Mehrheitsparteien SPD und CDU, sagt ein Kritiker, entschieden immer das, was Vilsa wolle. In Bruchhausen-Vilsen wird mitunter sogar behauptet, dass die Gewerbesteuersätze zwischen Rathaus und Firma abgestimmt würden.

Es gibt auch viele Befürworter des Hochregallagers: Von schönen Postkartenmotiven allein könne die Wirtschaft nicht florieren, hieß es sinngemäß in einem Leserbrief. Altbürgermeister Peter Schmitz, ein geachteter SPD-Mann im Städtchen, spricht vom „Glück“, Vilsa vor Ort zu haben, zumal es sich nicht um eine Metall- oder Chemiefabrik handele.

„Vilsa ist ein Glücksfall“: Peter Schmitz, Altbürgermeister von Bruchhausen-Vilsen. Quelle: Bert Strebe

Vilsa („Spür die Natur“) hat rund 500 Beschäftigte und zahlt, wie aus Rathauskreisen zu hören ist, in weniger guten Jahren 3, in guten Jahren 6 bis 7 Millionen Euro an Gewerbesteuer. Die Umsatzerlöse lagen 2019 laut Bundesanzeiger bei 125 Millionen Euro, das Ergebnis nach Steuern bei 1,1 Millionen (Vorjahr: 2,3 Millionen). Das Unternehmen ist auch als Arbeitgeber beliebt. Lars Bierfischer, der SPD-Bürgermeister der Gemeinde, lässt nichts auf die Firma kommen. Und sagt, er könne sich „nicht vorstellen, dass das Hochregallager zu einer Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des Ortes“ führe.

Glaubt nicht, dass die Erholungsmöglichkeiten im Ort leiden: Lars Bierfischer, SPD, Bürgermeister von Bruchhausen-Vilsen. Quelle: Bert Strebe

Aber genau darum wurde die Debatte in Bruchhausen-Vilsen in auch scharfen Tönen („dieser Koloss“) geführt. Nach Leserbriefen und Äußerungen bei Bürgerfragestunden, berichten Hochregallager-Gegner, seien sie auch schon mal persönlich angefeindet worden im Ort. Viele, die die Vilsa-Pläne kritisch betrachten, mögen sich inzwischen nicht mehr öffentlich äußern. „Der Riss geht durch die Bevölkerung, bis heute“, erzählt Grünen-Fraktionschef Bernd Schneider. Er berichtet von Streit bei Familienfeiern und heftigen Debatten an Geburtstagen.

„Der Riss geht durch die Bevölkerung“: Bernd Schneider, Grünen-Fraktionschef. Quelle: Bert Strebe

Quelle wurde 1908 entdeckt

Die Mineralwasserquelle von Vilsa wurde 1908 entdeckt, 1912 folgte der Eintrag ins Handelsregister. 1928 kam die Firma in den Besitz der Bruchhausen-Vilser Familie Rodekohr. Die ersten Chefs waren Anna Rodekohr und ihr Sohn Otto; dessen Sohn, ebenfalls Otto, führte die Firma, bis er bei einem Jagdunfall 1988 ums Leben kam. Seine Schwester Elisabeth Anna Rodekohr, vorher im Schuldienst, musste von eben auf jetzt einspringen; sie leitete Vilsa dann 20 Jahre lang erfolgreich, kaufte unter anderem das Unternehmen Bad Pyrmonter auf.

Elisabeth Rodekohr ist in Bruchhausen-Vilsen sehr beliebt, weil sie als offen und gesprächsbereit gilt und großzügig hilft, wenn hier eine Kita, dort ein Verein Unterstützung braucht, und weil sie nie Aufhebens davon macht. Inzwischen aber ist Elisabeth Rodekohrs Neffe Henning der Chef, und in Vilsen gilt es als offenes Geheimnis, dass dieser Übergang nicht sehr harmonisch gelaufen ist. Und man muss nicht mal genau hinschauen, um Hinweise darauf zu finden: Elisabeth Rodekohr kommt in der Firmenchronik auf der Firmenwebseite nicht vor, und als Henning Rodekohr der örtlichen „Kreiszeitung“ zum 100-jährigen Firmenjubiläum ein Interview gab, erwähnte er seine Tante mit keinem Wort.

Keine Gespräche mit der Firma

„Das mit dem Hochregallager jedenfalls“, sagt ein Bruchhausen-Vilser Bürger, „hätte Elisabeth Rodekohr völlig anders gemacht.“ Anwohner hatten beispielsweise um ein Gespräch mit Firmenchef Henning Rodekohr über seine Planungen gebeten, es kam nicht zustande. Rodekohr stellte sich nicht einer einzigen Bürgerversammlung, nur einmal wurde sein Mitgeschäftsführer Michael Reinhardt im Publikum gesehen, sagte jedoch, er sei privat da. Bürgermeister Bierfischer nennt Henning Rodekohr einen offenen, zugänglichen Menschen, der vor allem ein Herz für die Natur habe. Andere bezeichnen ihn als von oben herab und als „Pokerface“.

Kritischen Fragen scheint er jedenfalls auszuweichen. Interviewfragen durfte die HAZ nur schriftlich schicken. Die Antworten waren papieren bis floskelhaft: Rodekohr sprach beispielsweise davon, die Firma Vilsa wolle ihrem „gesellschaftlichen Auftrag gerecht werden“, der in der „beständigen Versorgung der Bevölkerung mit natürlich reinem Mineralwasser“ bestehe. Und er erklärte, wenn man das Hochregallager niedriger als 40 Meter bauen würde, würde es breiter werden und mehr Fläche versiegeln – dabei wird es auf dem ohnehin versiegelten Firmengelände hochgezogen. Zusätzlich versiegelt wurde dagegen ein neuer, zwei Hektar großer Parkplatz, eine Wartezone für Lkw.

Frisch versiegelt: Neuer Vilsa-Lkw-Parkplatz. Quelle: Bert Strebe

Die HAZ bat um ein Gespräch vis-à-vis, um solche Fragen zu klären. Nach monatelangem Vorlauf gab es endlich Anfang September einen Termin, der aber kurzfristig und ersatzlos wieder abgesagt wurde. Rodekohrs PR-Agentur Brand Pier in Hamburg erklärte erneut, Fragen würden nur schriftlich beantwortet. Und ohne schriftliche Fragen könne die HAZ leider auch kein Porträtfoto von Henning Rodekohr bekommen. Der Chef bleibt auf diese Weise unsichtbar.

Auch bei anderen Medien gilt Rodekohr als schwierig und/oder konfliktscheu. Die örtliche „Kreiszeitung“, Vilsa eher verbunden, sah sich sogar einmal genötigt, bei einem Interview ausdrücklich dazuzuschreiben, dass es nur schriftlich geführt werden konnte und dass Rodekohr für Nachfragen nicht zu erreichen war.

„Kein Dialog“

Bernd Schneider, Grünen-Fraktionschef im Rat, betont, dass Vilsa ein wichtiger Betrieb sei, aber bedauert, dass es seitens des Unternehmens in Sachen Hochregallager „keine Bereitschaft für einen wirklichen, offenen Dialog und für Kompromisse“ gegeben habe. So etwas führe zu „Verhärtungen“ im Ort. Er sagt, Bruchhausen-Vilsen habe in den letzten Jahren als Wohnstadt sehr gewonnen: Die Zuteilungen aus der Einkommensteuer seien inzwischen genauso hoch wie die Gewerbesteuereinnahmen, das müsse man auch bedenken. Den Eingriff in die Landschaft durch das Hochregallager nennt Schneider „relativ brutal“.

Das Hochregallager wird fast so hoch wie der Kirchturm werden: Historisches Zentrum von Vilsen mit St.-Cyriakus-Kirche, hier in einer Aufnahme vom letzten Jahr. Quelle: Bert Strebe

Auf der Internetseite von Vilsa heißt es, für das Unternehmen stehe der Schutz der Natur „an erster Stelle“. Es gibt inzwischen Bürger in Bruchhausen-Vilsen, die das für eine hohle Phrase halten. Ende 2022 soll das Hochregallager fertig sein.

Von Bert Strebe