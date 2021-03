Lübeck

Wegen des Verdachts auf Thrombosefälle sind auch in Deutschland alle Corona-Impfungen mit dem Wirkstoff des schwedisch-britischen Herstellers AstraZeneca ausgesetzt. Der Lübecker Virologe am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH), Jan Rupp, ist besorgt: „Sollten die Impfungen für einen längeren Zeitraum ausgesetzt werden, so wäre das ein herber Rückschlag auf dem Weg zurück in die Normalität.“

Virologe über AstraZeneca: „Impfstopp nicht gerechtfertigt“

Laut Rupp beruhten die geplanten Ausweitungen der Impfungen im April und Mai auch ganz maßgeblich auf den vereinbarten Lieferterminen mit AstraZeneca. „Hier sind mehr als 50 Millionen Impfdosen für Deutschland vereinbart, die aufgrund der einfacheren Handhabung gegebenenfalls auch in Hausarztpraxen verimpft werden könnten“, sagt Rupp.

Rupp hält es für sinnvoll, die Fälle „bis ins Kleinste aufzuarbeiten und mögliche Risikofaktoren für das Auftreten der Thrombosen möglichst genau zu definieren“, aber: „Aktuell sprechen wir von sieben Fällen bei insgesamt 1,6 Millionen Impfungen, offenbar sollen noch einige weitere Fälle genauer geprüft werden“, sagt Rupp. „Angesichts aber der mehr als 19 Millionen weltweit verimpfter Dosen von AstraZeneca und den dazu öffentlich verfügbaren Angaben zum Auftreten von Nebenwirkungen halte ich aber einen generellen Stopp der Impfungen zum jetzigen Zeitpunkt für nicht gerechtfertigt.“

AstraZeneca-Impfstopp: Virologe fordert Augenmaß

Es sei durchaus nicht ungewöhnlich, dass nach sorgfältiger Prüfung Anpassungen in der Zulassung und Beschränkung für bestimmte Personengruppen vorgenommen werden. „Aber man sollte dabei mit Augenmaß vorgehen und nicht vergessen, wie viele Erkrankungen direkt oder indirekt durch COVID bedingt sind“, sagt Rupp. „Dazu zähle ich auch die zum Teil nicht adäquate Behandlung vieler Patienten ohne COVID zu den Zeiten mit vielen COVID-Patienten, da das Gesundheitssystem überlastet war.“

Von Hannes Lintschnig