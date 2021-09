Visselhövede

Mehrere maskierte Täter haben eine Frau in Visselhövede im Landkreis Rotenburg überfallen. Die Unbekannten hatten am Donnerstagmorgen an dem Wohn- und Geschäftsgebäude geklingelt, teilte die Polizei mit. Nachdem die 37-Jährige öffnete, drangen die mit Sturmhauben maskierten Täter in die Wohnung ein, bedrohten sie mit einer Schusswaffe und fragten nach einem Tresor. Schließlich übergab die Bewohnerin den Maskierten eine Geldkassette.

Die Frau wurde ins Obergeschoss zu einer ebenfalls dort wohnenden 83-Jährigen gebracht, bevor die Täter mit einem Auto flüchteten. Beide Frauen blieben unverletzt. Sofort wurde nach den Tätern gefahndet, zunächst jeoch ohne Erfolg. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet hatten.

Von RND/lni