Hannover

Die Industrie- und Handelskammer Niedersachsen (IHKN) fordert die Landesregierung auf, Dorf-, Stadt- und Straßenfeste so bald wie möglich wieder zu erlauben. „Gerade im ländlichen Raum sind solche Feste für die Vitalität der Innenstädte und Ortskerne sowie für das Marketing und die überörtliche Sichtbarkeit der Kommunen und der dort ansässigen Unternehmen wichtig“, sagte der IHKN- Sprecher für den Handel, Martin Bockler. Voraussetzung dafür seien natürlich entsprechende Hygienekonzepte, der kontrollierte Einlass von Besuchern sowie die Einhaltung von Abständen.

Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern sind auch in Niedersachsen wegen der Corona-Pandemie bis mindestens Ende Oktober untersagt. Die Grundlage dafür ist ein Beschluss der Ministerpräsidenten und der Bundeskanzlerin von Mitte Juni. Deshalb konnte beispielsweise das Schützenfest in Hannover in diesem Sommer nicht stattfinden.

Anzeige

32.000 Jobs bei Schaustellern

Nach Angaben der IHKN sichern Volksfeste und Weihnachtsmärkte in Deutschland die wirtschaftliche Existenz von rund 5300 Schaustellerunternehmen mit knapp 32.000 Beschäftigten. Im Jahr 2018 habe die Branche Umsätze in Höhe von 7,6 Milliarden Euro erzielt. In dieser Rechnung seien die zusätzlichen Geschäfte von Markthändlern, des örtlichen Einzelhandels und der Gastronomie noch nicht berücksichtigt, die ebenfalls von solchen Festen profitieren, hieß es.

Weitere HAZ+ Artikel

Für die Schausteller sei Planungssicherheit besonders wichtig, sagte der für die Dienstleistungswirtschaft zuständige IHKN-Sprecher Christian Scheffel. „Selbst kleinere Festveranstaltungen benötigen oft drei Monate oder mehr für eine optimale Planung.“ Gerade die zweite Jahreshälfte sei wegen der vielerorts stattfindenden Herbstmärkte, Schützenfeste sowie Weihnachtsmärkte für viele Betriebe existenziell. „Veranstalter und Schausteller müssen daher jetzt schon wissen, was nach dem 31. Oktober auf sie zukommt, damit für die Vorbereitungen ausreichend Zeit bleibt“, sagte Scheffel.

Lesen Sie auch

Von Jens Heitmann