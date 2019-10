Hannover

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) hält den geplanten Bau einer VW-Fabrik in der Türkei „unter den aktuell gegebenen Bedingungen nicht für vorstellbar“. Weil, der auch Mitglied im VW-Aufsicht ist, wies vor Journalisten auf die Militäroffensive der Türkei in Nordsyrien hin, die „ein Schlag ins Gesicht von Menschenrechten und internationalem Recht“ sei. „Die Bilder, die wir aus Nordsyrien sehen, sind entsetzlich“, sagte der Regierungschef. Unter den gegenwärtigen Bedingungen sei ein Milliardenengagement des VW-Konzerns in der Türkei nicht vorstellbar. Dazu müssten sich die Verhältnisse ändern.

Auch Althusmann plädiert für neue Orientierung

Zuvor war bekannt geworden, dass auch das VW-Management seine Türkei-Pläne auf Eis legt. Ein Unternehmenssprecher erklärte Medienberichten zufolge, der Vorstand habe eine endgültige Entscheidung über das neue VW-Werk vertagt. Zuletzt hatte sich abgezeichnet, dass das neue VW-Werk für 1,3 Milliarden Euro bei Izmir in der Westtürkei gebaut werden soll. Geplant war, dass dort pro Jahr rund 300 000 Autos der Modelle Passat und Skoda Superb produziert werden. In Emden, wo der Passat derzeit noch vom Band rollt, soll die Passat-Ära ab dem Jahr 2022 enden.

Wohl im Vorgriff auf die erwartete Entscheidung für den Standort Türkei hatte der türkische Staatschef Staatschef Recep Tayyip Erdogan die Führungsriege seiner islamisch-konservativen Gerechtigkeits- und Entwicklungspartei (AKP) in der vergangenen Woche angewiesen, auf den VW Passat als neuen Dienstwagen umzusteigen. Dabei wurde gemutmaßt, dass dies in Zukunft für alle türkischen Staatsbediensteten gelten könnte.

Nun scheint alles wieder offen: Nach Weils Worten wird sich auch der VW-Aufsichtsrat auf seiner nächsten Sitzung in einigen Wochen mit dem VW-Projekt in der Türkei befassen. „Da wird dieses Projekt ganz grundsätzlich erörtert werden müssen“, sagte Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann ( CDU), der wie Weil als Vertreter des Landes Niedersachsen im VW-Aufsichtsrat sitzt. Ein derartiges Projekt brauche Stabilität – „und die ist derzeit nicht in der Türkei gegeben“, sagte Althusmann.

Weil sagte, dass sich der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan auf einem gefährlichen Irrweg begeben habe. Er wünsche sich sehr, dass der Präsident von diesem Irrweg abkomme. Schon jetzt hätten durch die Militäroffensive 130.000 Menschen ihre Heimat verloren, sagte Weil. Die Gefahren durch den IS-Terror und der allgemeinen Sicherheitslage hätten sich deutlich verschärft. Es kämen schreckliche Bilder aus Nordsyrien nach Europa.

Mehr zum Thema

„Haben große Sorge“: VW stoppt Pläne für Werk in Türkei

Für das neue Werk: VW gründet Tochterfirma in der Türkei

USA fordern Waffenstillstand und sanktionieren Türkei

Syrien: Der Super-GAU europäischer Außenpolitik

Von Michael B. Berger