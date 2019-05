Vollbremsung mit brennender Hose – Akku von E-Zigarette als Ursache?

Wernigerode

Weil es in seiner Hosentasche brannte, hat ein Autofahrer in Wernigerode (Harz) eine Vollbremsung hingelegt. Der 36-Jährige aus Hannover stieg mit brennender Hose aus dem Wagen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Seine Beifahrerin konnte die Kleidung löschen. Wegen starker Verbrennungen musste der Mann am Sonntagnachmittag mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache. Zunächst konnten die Beamten nicht ausschließen, dass die Akkus einer E-Zigarette den Brand in der Hosentasche auslösten.

Von RND/dpa