Braunlage

Plusgrade, Regen und Schnee meist nur in der Höhe: Im Harz hat schmuddeliges Wetter am Sonnabend die Winterfreuden getrübt. Am Fuße des Brockens sei Langlauf auf gespurten Loipen und Rodeln kaum möglich. „Es fehlt uns dafür der Schnee“, sagte eine Sprecherin der Tourist Information Schierke. Allerdings machten sich den Angaben zufolge hartgesottene Wanderer auf den Weg durch die Wälder. Auf dem Brocken lag Schnee, bei geringe Sicht in die Ferne.

Etliche Winterfans fuhren in die oberhalb von 900 Metern gelegenen Skigebiete, um zumindest am Sonnabend noch sportlich aktiv sein zu können. Im alpinen Zentrum am Wurmberg in Braunlage bildeten sich auch Schlangen am Lift, wie ein dpa-Reporter berichtete.

Wintersporttouristen und Gäste am Sonnabend am Hexenritt. Quelle: Matthias Bein/dpa

Loipen in St. Andreasberg gespurt

In St. Andreasberg waren nach Angaben einer Sprecherin der Tourismusgesellschaft auf einigen Rundkursen die Loipen gespurt. Allerdings sei zu befürchten, dass das Tauwetter mit Regen die Rodelbahnen statt in weiß in matschig-braun verwandeln werde.

Die Meteorologen machten für die kommende Woche kaum Hoffnung auf knackig kaltes Winterwetter mit Sonnenschein. Hellgraue Farbtöne wechseln sich am Himmel mit dunkelgrauen ab, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

Von RND/dpa