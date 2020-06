Sarstedt

Ein Lkw-Unfall legt den Verkehr auf der Autobahn 7 in Richtung Kassel lahm. Zwischen den Anschlussstellen Laatzen und Hildesheim-Drispenstedt war am frühen Dienstagabend ein 40-Tonner in Schleudern gekommen und umgekippt. Der Lastwagen kam quer zur Fahrbahn zum Liegen und blockiert alle drei Spuren. Die Polizei rechnete damit, dass die A7 erst bei Einsetzen des Berufsverkehrs wieder freigegeben werden konnte.

Wie die Hildesheimer Allgemeine Zeitung berichtet, erlitt der 44 Jahre alte Fahrer des Lkw leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei löste den Stau weitestgehend auf, indem sie die nachfolgenden Fahrzeuge zum Wenden aufforderte und sie über die Anschlussstelle Laatzen von der Autobahn lotste.

Anzeige

Weitere HAZ+ Artikel

Von RND/güm