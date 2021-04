Hannover/Göttingen

Eine 41-jährige Frau hat am Dienstag in einem Metronom-Zug von Hannover nach Göttingen eine Bundespolizistin angegriffen. Die Beamtin saß selbst als Passagierin an Bord, als sie während der Fahrt vom Personal um Unterstützung gebeten wurde. Die 48-jährige Polizistin sollte dabei helfen, eine andere Mitfahrende aus der Bahn zu entfernen: Die Frau aus Göttingen konnte keinen Fahrschein vorzeigen, verzichtete auf eine Maske und verstieß gegen das Alkoholverbot.

„Im Verlauf der Kontrolle beleidigte die drogenabhängige Frau die Beamtin vulgär und versuchte, sie zu treten“, sagt Bundespolizeisprecher Martin Ackert. Ursprünglich sollte die 41-Jährige den Metronom bereits in Northeim verlassen, doch sie hatte sich geweigert. Somit fuhr sie bis zur Endstation weiter und wurde dort von einer Bundespolizeistreife in Empfang genommen.

Frau schon 200 Mal auffällig geworden

Diese kannte die 41-Jährige bereits bestens: „Allein bei der Bundespolizei ist die Frau in den vergangenen drei Jahren rund 200 Mal in Erscheinung getreten“, sagt Ackert. Die Liste der Eintragungen ist lang: unter anderem 156 Strafanzeigen, zehn Ordnungswidrigkeiten, elf Gewahrsamnahmen und 17 Fahndungsaufgriffen – nun kommen weitere Punkte dazu. Nach Abschluss der Maßnahmen konnte die Frau vorerst wieder gehen, die Ermittlungen dauern an.

Von Peer Hellerling