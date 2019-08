Oldenburg

Die Revolution fand auf dem Dach statt. Erst mal jedenfalls. Am 8. November 1918 kreuzten drei Matrosen vom Flottenstützpunkt Wilhelmshaven bei Großherzog Friedrich August von Oldenburg auf. Sie wollten auf seinem Schloss die rote Fahne aufziehen. Friedrich August war ein jovialer Konservativer, der Sympathie für alles hegte, was mit Seefahrt zu tun hatte. Er ließ die Matrosen gewähren. Mehr noch: Er fragte sie nach ihren Sorgen, er hörte ihnen zu. Das gefiel den Männern.

Der Anfang des Umsturzes? Schauspieler bei einer 100-Jahrfeier zum legendären Matrosenaufstand von Kiel im Jahr 1918. Quelle: dpa

Es wird oft erzählt, am Anfang des Umsturzes, der dazu führte, dass am 9. November 1918 der Kaiser abdanken musste und Deutschland 1919 zur Republik wurde, habe der Matrosenaufstand von Kiel gestanden. Tatsächlich begann die Geschichte mit den Soldaten zur See in Wilhelmshaven. Die Marineführung wollte im schon verlorenen Ersten Weltkrieg Ende Oktober 1918 noch einmal Kriegsschiffe gegen die Briten ausschicken. Die Besatzungen der Hochseeflotte aber – Männer wie die, die dann nach Oldenburg zum Großherzog fuhren – weigerten sich. Danach erst wurden die Geschwader nach Kiel beordert, und dort nahmen schließlich, nach Verhaftungen und Schüssen auf Demonstranten, der Matrosenaufstand und der Flächenbrand namens Novemberrevolution ihren Lauf.

Ich bau dir ein Schloss – in Oldenburg. Hier regierten die Herzöge aber auch nur bis 1918. Quelle: OTM

„Einmalig im deutschen Reich“: Die zahme Revolution

Und dies betraf natürlich auch das Großherzogtum Oldenburg. Am 11. November musste Friedrich August abdanken. Es ist verbrieft, dass das alles auf sehr zivile Weise ablief. Albrecht Eckhardt, früherer Leiter des Staatsarchivs Oldenburg, erzählt, der Großherzog habe seine Beamten noch ums Weiterarbeiten gebeten, bevor er sich auf Schloss Rastede zurückzog. Die Regierungsgeschäfte übernahm ein sogenanntes Direktorium um einen Wilhelmshavener Matrosen, dazu kamen mehrere sozialdemokratische und ein paar bürgerliche Landtagsabgeordnete – sowie, eine Ausnahmeerscheinung im gesamten Land, auch zwei bis dato großherzogliche Minister.

Spezialist für das Großherzogtum Oldenburg: Der Historiker Albrecht Eckhardt. Quelle: Strebe

Die Revolution war also zahm. So zahm, dass der alte Landtag einfach weitertagen konnte, bis zum Februar 1919. „Das war einmalig im deutschen Reich“, sagt Eckhardt. Aus dem Großherzogtum wurden schließlich der Freistaat und am Ende das Land Oldenburg, das heute zu Niedersachsen gehört.

Adel ohne Macht – aber mit hohen Abfindungen

Die Deutschen waren keine Umstürzler. Zwar fand nach dem Systemwechsel das Volksbegehren, das sich für eine Volksabstimmung über eine entschädigungslose Enteignung der Fürsten einsetzte, eine Mehrheit, auch in bürgerlichen Kreisen. Der Volksentscheid im Juni 1926 selbst aber scheiterte. Die Länder handelten, so sie es nicht schon getan hatten, individuelle Abfindungsverträge mit den entmachteten Adeligen aus.

Zur Galerie Mit dem Ende der Monarchie hat das Haus Oldenburg nicht aufgehört zu existieren. Die Herzöge sind keine mehr, aber sie tragen die Bezeichnung noch in ihre Namen.

Der Historiker Ulrich Schüren notiert in seinem Buch „Der Volksentscheid zur Fürstenenteignung 1926“, Oldenburg habe bereits 1920 mit dem Großherzog eine Regelung getroffen, die Friedrich August und seiner Familie 18.000 Hektar Grundbesitz sicherte. Das Krongut, der unmittelbare frühere Besitz des Herzogs, und die rund 400.000 Mark aus der sogenannten Zivilliste – das ist das Geld, das dem Herrscher und seiner Familie aus der Staatskasse für ihren privaten Verbrauch jährlich zur Verfügung gestellt wurde – fielen an den Freistaat. Im Gegenzug übernahm der Staat 500.000 Mark an Schulden des Großherzogs, so beschlossen vom Landtag zu Oldenburg im Februar 1920 nach lebhafter Aussprache.

Ging beim Verkauf der Kunstschätze alles mit rechten Dingen zu?

Nur: Wurde das auch so umgesetzt? Wie groß genau war das Vermögen des Hauses Oldenburg? Ging alles mit rechten Dingen zu? Auch heute noch, 100 Jahre nach der Abdankung, gibt es in dieser Hinsicht keine Klarheit. Eigentlich, sagt Wolfgang Henninger, derzeitiger Leiter des Standortes Oldenburg des Niedersächsischen Landesarchivs, müsse zu den damaligen Abläufen ein detailliertes Forschungsprojekt aufgelegt werden.

Dass es das noch nicht gibt, liegt möglicherweise auch daran, dass der verbliebene Teil des Hauses Oldenburg, der heute unter Christian Herzog von Oldenburg in Schleswig-Holstein beheimatet ist, sparsam mit Genehmigungen umgeht, Einblicke in sein Archiv zu nehmen. Manche sagen, das wiederum liege daran, dass vorher die Bestände neu organisiert werden müssten. Andere vermuten, die Oldenburger ließen sich nicht so gern in die Karten gucken. Die Anfrage der HAZ, wie damals das Vermögen faktisch aufgeteilt wurde, beantwortete das Sekretariat des Hauses jedenfalls mit dem ebenso freundlichen wie lakonischen Hinweis, es sei nicht möglich, irgendwelche Unterlagen rauszusuchen.

Mit Auskünften sparsam: Christian Herzog von Oldenburg Quelle: Ulrike Benthien

Millionenschwere Sammlung

Was es gibt, sind Informationshäppchen. Beispielsweise die, dass der Fürst einen „standesgemäßen Unterhalt seines Großherzoglichen Hauses“ und eine Entschädigung für die Aufgabe der Rechte aus dem Krongut vom Freistaat forderte (nachzulesen im „Stenographischen Bericht über die Verhandlungen zu verfassunggebenden Landesversammlung“ im Juni 1919, er findet sich im Landesarchiv). Der Wert der Krongutrechte wurde auf rund 820.000 Mark pro Jahr taxiert. Zudem wurde ausführlich über die Kunstsammlung des Großherzogtums gesprochen, insonderheit über die Gemäldegalerie mit ihren Cranachs, Rembrandts, Rubens‘, Tischbeins und van Dyks. Deren Wert belief sich auf 6,2 Millionen Mark, zusammen mit Kupferstichen und Bibliothek kam man sogar auf 7,12 Millionen.

Prunkvoll: Das Empfangszimmer im Oldenburger Schloss. Quelle: Sven Adelaide, Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte Oldenburg

Leider scheiterten die ersten Verhandlungen zwischen dem abgesetzten Herrscher und dem Freistaat. Und zwischen diesem Scheitern und der dann doch noch geschlossenen Vereinbarung von 1920 muss Großherzog Friedrich August ziemlich eifrig versilbert haben, was er versilbern konnte.

Die Kunsthistoriker Malve Anna Falk und Sebastian Dohe haben diesen Teil der Oldenburger Nachrevolutionsgeschichte vor zwei Jahren näher beleuchtet. Sie arbeiteten heraus, dass die Gemäldegalerie zum sogenannten Fideikommiss des Herzogtums gehörte, eine Art Spezialvermögen, von dem der Großherzog nur den laufenden Ertrag hätte verbrauchen, nicht aber die Substanz antasten dürfen. Allerdings war die Rechtslage undurchsichtig: Die junge Weimarer Republik hatte Fideikommisse für aufgelöst erklärt, die Ausführung aber oblag den Ländern und wurde in Oldenburg erst 1922 geregelt. Auch die reichsweiten Verordnungen zum Schutz von Kulturgut und Kunstwerken, die man anschob, als man bemerkte, dass die entthronten Fürsten begannen, ihre Schätze auf den Markt zu werfen, existierten noch nicht.

Das Wappen des Großherzogtums Oldenburg. Quelle: Archiv

Ein Bild für Hitler

Kurz: Der Großherzog war offenbar schnell und geschäftstüchtig. Bereits im Sommer 1919 hatte er ein Drittel der Kunstschätze in die Niederlande verkauft, nämlich 237 von 693 Werken. Eines davon, das Bild „Mädchen in Blau“ von Johannes Cornelisz Verspronck, ist heute einer der Favoriten der Besucher des Amsterdamer Rijksmuseums. Anselm Feuerbachs „Medea an der Urne“ kann man inzwischen in Wien bewundern. Ein Gemälde von Arnold Böcklin landete laut Dohe und Falk über Umwege bei Adolf Hitler.

Nur was übrig blieb, konnte später dem Landesmuseum Oldenburg einverleibt werden. Die Kunsthistoriker merken an, dass in Oldenburg der Rechtsfrieden mit dem Großherzog mit kulturellem Verlust bezahlt wurde. Und die Gemäldegalerie stellte ja nur einen Teil des Gesamtvermögens dar.

„Mädchen in Blau“ – das Werk des Künstlers Johannes Cornelisz Verspronck ist heute im Amsterdamer Rijksmuseums zu sehen. Quelle: Rijksmuseum Amsterdam

Stefan Wenzel von den niedersächsischen Grünen, ehemals Umweltminister, hat versucht, Licht in das Dunkel der Finanzen des Hauses Oldenburg zu bringen. Er hegt den Verdacht, dass seinerzeit vieles zu Privatvermögen der Oldenburger erklärt worden sei, was eigentlich Staatsbesitz sein müsste. Wenzel verfasste deswegen eine detaillierte Anfrage an die Landesregierung und erbat Auskunft, welche Besitztümer wann und wo bestanden haben und was mit ihnen geschehen ist.

Die Landesregierung antwortete knapp, sie könne das nicht beantworten. Sie verfüge nicht über die nötigen Akten. Die befänden sich im Archiv des (oldenburgischen) Hauses Holstein-Gottorf und seien „momentan nicht benutzbar“.

Lesen Sie auch

Adelsserie: Was ist aus den sagenhaften Schätzen der Welfen geworden?

Verbindungen zur AfD? Die Ungewissheiten, welche Reichtümer das Großherzogtum Oldenburg besaß, welche es behalten konnte und welche ihm zustanden, haben nicht nur geschichtliche Dimensionen. Das liegt daran, dass seit einiger Zeit einzelne Mitglieder der herzöglichen Familie rechtslastiger Umtriebe verdächtigt werden: Der „Spiegel“ veröffentlichte 2016 eine Geschichte, in der von oldenburgischen Verbandelungen mit der AfD und einigen reaktionären Spendensammelvereinen die Rede war. Im Mittelpunkt dieser Recherchen stand Beatrix von Storch, geborene Herzogin von Oldenburg, Urenkelin von eben jenem Friedrich August, der 1918 abdanken musste. Dessen Sohn Nikolaus Friedrich Wilhelm, der Großvater von Beatrix von Storch und strammes NSDAP-Mitglied, ist auch der Großvater des jetzigen Haus-Chefs Christian von Oldenburg. Seitdem kocht das Thema immer mal wieder hoch. Allerdings gibt es für das, was der „Spiegel“ vermutete und was politische Gegner bis heute vermuten – dass das Haus Oldenburg nämlich Beatrix von Storchs Partei ideell und finanziell nahestehen könnte – bislang keine Belege.

Von Bert Strebe