Vorerst keine Lockerungen: Niedersachsen verschiebt Start von Corona-Modellregionen

Niedersachsen verschiebt den Start der Modellprojekte, bei denen in bestimmten Regionen eine kontrollierte Öffnung von Geschäften, Kultureinrichtungen sowie der Außengastronomie möglich sein soll. Angesichts der geplanten bundeseinheitlichen Regelungen im neuen Infektionsschutzgesetz haben sich die Landesregierung und die kommunalen Spitzenverbände verständigt, mit dem Start zu warten, teilte das Sozialministerium am Sonntag in Hannover mit.

Landesweit bereiten sich den Angaben zufolge bisher 12 Modellprojekte auf einen Start vor. Die Städte Aurich, Braunschweig, Buxtehude, Cuxhaven, Einbeck, Emden, Hann. Münden, Hildesheim, Lüneburg, Nienburg/Weser, Norden und Oldenburg hätten die Erlaubnis bekommen, in „sicheren Zonen“ Läden, Kultur und Außengastronomie zu öffnen.

Die ebenfalls ausgewählte Stadt Achim hatte sich mit Verweis auf Probleme bei der Umsetzung der Teststrategie zurückgezogen. Ursprünglich hätten die Regionen von Montag an starten können, viele hatten aber bereits auf einen späteren Termin gesetzt.

Inzidenzwert von 100 soll wichtige Grenze sein

Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) sagte: „Bund und Länder wollen das Infektionsschutzgesetz ändern, um bundeseinheitliche Regelungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie zu schaffen. Die Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 100 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner soll dabei eine wichtige Grenze sein.“

Zwar habe Niedersachsen ohnehin nur Kommunen für Modellprojekte zugelassen, die im Wesentlichen eine Inzidenz von 100 nicht überschritten. „Es gilt jetzt zu klären, was passiert, wenn Modellkommunen über die 100-Inzidenz wachsen. Vor Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens ist diese Frage nicht zuverlässig zu beantworten.“

Modellversuche seien nicht vertretbar

Auch die Vertreter von Landkreistag, Städtetag und Städte- und Gemeindebund in Niedersachsen betonten, angesichts der aktuell großen Unklarheit der Rahmenbedingungen auf Bundesebene sei es gegenüber den teilnahmewilligen Unternehmen und Einrichtungen nicht zu verantworten, in die Modellversuche zu starten. „Insbesondere dem Einzelhandel und der Gastronomie wäre es nicht zu vermitteln, wenn ein Modellversuch nach Überschreiten der Inzidenz von 100 wieder abgebrochen werden müsste.“ Keinesfalls sollten die Unternehmen noch zusätzlich belastet werden.

Niedersachsen knüpft die Modelle an strenge Kriterien wie die Vorlage eines Testkonzepts, die Teilnahme an einer app-basierten digitalen Kontaktnachverfolgung, ein Konzept für einen Ordnungs- und Sicherheitsdienst und die Einbindung des zuständigen Gesundheitsamtes. Insgesamt will das Land 25 Modellprojekte zulassen, davon 13 in einer zweiten Auswahlrunde – darunter auch die Landeshauptstadt Hannover, die sich erneut bewerben möchte.

