Hamburg/Osnabrück

Die Strecke von Hamburg ins Ruhrgebiet ist bei Eisenbahnfreunden als „Rollbahn“ bekannt. „Weil man da gut rollen kann“, meint Lokführer Thorsten Kesseler. Jetzt ist er wieder unterwegs nach Westen. 684 Meter lang und 1750 Tonnen schwer ist sein Zug, der am Hafen in Kiel mit Fracht aus Göteborg beladen wurde. Am Güterbahnhof Hamburg-Eidelstedt hält er um 14.45 Uhr an, um die Reporterin bis Osnabrück im Führerstand mitzunehmen. So lässt sich zeigen, welchen Hindernissen der Schienengüterverkehr trotz seiner wichtigen Rolle beim Klimaschutz begegnet – aber auch wie faszinierend es sein könnte, selbst an den Hebeln zu sitzen.

Privatbahnen befördern Hälfte der Fracht

Der Anteil des Güterverkehrs auf der Schiene liegt in Deutschland mit 18 Prozent deutlich niedriger als angestrebt. Auf 25 Prozent soll er nach Plänen des Bundes bis 2035 wachsen. Rund die Hälfte übernimmt derzeit die Deutsche Bahn (DB Cargo). Eines der Privatunternehmen im Schienenverkehr, CFL Cargo, eine Tochter der luxemburgischen Staatsbahn, hat sich offen gezeigt und die HAZ einsteigen lassen. Voraussetzung: Sicherheitsschuhe. Eisenbahnbetriebsleiter Timo Steinbach ist als Begleiter dabei.

Thorsten Kesseler fährt für CFL Cargo, eine Tochterfirma der luxemburgischen Staatsbahn. Am Güterbahnhof in Hamburg-Eidelstedt hält er kurz an. Quelle: Gabriele Schulte

Die zwanzig Waggons, gezogen von einer Bombardier-E-Lok von 2004, haben laut Frachtunterlagen eher leichtes Gepäck: Papier, Holz und Möbel aus Schweden. Die verplombten Sattelauflieger, die in Luxemburg im Auftrag eines österreichischen Spediteurs auf Lastwagen gehievt und weiter verteilt werden sollen, verraten vom Inhalt nichts. Wichtig ist, dass unterwegs nichts heraus- oder herunterfällt. Beim Transport spielt der Inhalt der Trailer, wenn es sich nicht um Gefahrgut handelt, ansonsten keine Rolle. Kesseler sagt: „Als Lokführer interessiert mich das nicht.“

Der 38-Jährige ist seit zwanzig Jahren Lokführer. Damals war das Männersache, jetzt sind bei CFL Cargo Deutschland vier der 30 fest angestellten Lokführer Frauen, zwei weitere sind in der Ausbildung. Kesseler ist nun auch für die Auszubildenden zuständig, die Arbeit in Elmshorn nah am Zuhause erlaubt mehr Zeit für Frau und Kinder. „Schon als kleiner Bursche wollte ich Lokführer werden“, erinnert er sich. In der Familie lag es nicht. Ihn reizen „große Maschinen“, aber auch die Verantwortung. Personenzüge kennt er, doch Güterloks „ohne nervige Fahrgäste und ohne immer diesen Zeitfaktor im Nacken“ bedient er lieber. Seine Gelassenheit kommt ihm zugute.

Neue Perspektive: HAZ-Reporterin Gabriele Schulte im Führerstand der Lok. Quelle: Timo Steinbach

Für 19.30 Uhr sind Ankunft und Personalwechsel im etwa 200 Kilometer entfernten Osnabrück vorgesehen. Verlassen kann man sich darauf aber nicht. Denn der Personenverkehr, ob unpünktlich oder nicht, hat grundsätzlich Vorrang. Der Fahrplan für Güterzüge muss bloß in eine vorgegebene Zeitspanne passen. Bei mehr als zwanzig Stunden erwarteter Verzögerung dürfen diese in der Regel gar nicht losfahren. Kunden wissen mangels GPS-Verfolgung oft nicht, wann sie mit Ware rechnen können.

Zusätzliche Gleise nur für den Güterverkehr könnten helfen, doch das ist Zukunftsmusik. Der Trend ging bisher in eine andere Richtung. Viele Gleise und Bahnanschlüsse sind in den vergangenen Jahrzehnten stillgelegt worden. „Wir brauchen mehr Investitionen in die Strecke und wieder Kapazitäten auf Bahnhöfen“, sagt Betriebsleiter Steinbach, hinten im Führerstand stehend. Auch das angestrebte einheitliche europäische Zugsicherungssystem sei dringend nötig.

Maschen: Europas größter Rangierbahnhof ist die Drehscheibe der Seehäfen. Am Rangierbahnhof Maschen werden Güterwagen auseinandergekoppelt und auf dem Weg zum genauen Zielort neu zusammengestellt. Quelle: Irving Villegas (Archiv)

Um Großstädte gibt es immerhin Umfahrungsstrecken für Güterzüge. So kann der Frachtverkehr den Hauptbahnhof Hamburg links liegen lassen. Doch wenn es andernorts hakt, stehen diese Gleise auch dem Personenverkehr offen. Die Hamburger Güterumfahrung über Wandsbek, die Kesseler nimmt, ist seit dem Zweiten Weltkrieg nur noch eingleisig. Da kann es auch mal eng werden. Investitionen in das Nadelöhr Hamburg sind Teil des „Schiene-Nord“-Programms, das die Bahn gerade mit den norddeutschen Bundesländern vorgestellt hat.

Erster Halt: Überholen lassen

Hinter den Elbbrücken der erste Halt. Die Betriebsstelle fordert den Lokführer per Funk auf, einen vom Hafen einbiegenden Güterzug vorfahren zu lassen. Kurz darauf erfährt Kesseler: Es kommt noch ein weiterer Zug vor. Immer ist mindestens ein Kilometer Abstand vorgeschrieben, was in etwa dem Bremsweg in voller Fahrt entspricht.

Nach einer Viertelstunde geht es weiter, vorbei an Europas größtem Rangierbahnhof Maschen. Dort werden Güterwagen auseinandergekoppelt und auf dem Weg zum Ziel neu zusammengestellt. Unkomplizierter sind Ganzzüge, die vom Start- bis zum Zielbahnhof mit derselben Fracht unterwegs sind, wie bei CFL. „Manchmal führt meine Strecke trotzdem durch den Rangierbahnhof. Das ist eine schöne Herausforderung“, sagt Kesseler. Doch diesmal lässt Netzbetreiber DB Netz vor Maschen das Signal W für westliche Umfahrung aufleuchten.

Zweiter Halt: Schienenbruch

Zweiter Halt: Harburger Berge. Gerade hatte der Lokführer beschleunigt, da muss er in der Nähe des Stellwerks Jesteburg wieder am Hebel des Bremsventils ziehen. Dem vorausfahrenden Zug, wird per Funk gemeldet, ist ein kleiner Spalt im Stahl aufgefallen, ein Schienenbruch. „Da kann man als Lokführer nichts machen“, sagt Kesseler. Direkt gefährlich sei die Sache wohl nicht, aber sie halte auf. Vermutlich werde erst ein Gutachter kommen, nachts dann ein Reparaturtrupp. Im gut geheizten Führerstand Gelegenheit, vom Fahrersitz aufzustehen, ein Sandwich und eine Dose Limo aus dem Rucksack zu holen und einen Kurzausflug in die Botanik zu machen.

Niedersachsen setzt auf „kombinierten Verkehr“ In Niedersachsen ist der Schienengüterverkehr stark am Umschlag der Seehäfen orientiert. Es gibt ein vergleichsweise hohes Aufkommen Richtung Küste, aber auch auf der West-Ost-Achse von den westlichen Seehäfen über Duisburg. Eine Stärkung des Güterverkehrs auf der Schiene ist aus Sicht von Niedersachsens Verkehrsminister Bernd Althusmann (CDU) elementar, um den Anforderungen an den Klimaschutz gerecht zu werden. Es gelte, den Güterverkehr effizienter und damit wettbewerbsfähiger zu gestalten. Ein Ansatz ist die Stärkung des „kombinierten Verkehrs“. Niedersachsen fördert Güterverkehrszentren, in denen Fracht auf der Straße aus dem Nahbereich geholt und als „kombinierter Verkehr“ auf der Schiene oder Wasserstraße weitertransportiert wird. Ein besonderer Impuls für das Angebot wird von dem im Sommer 2021 eröffneten Megahub in Lehrte erwartet. Durch schnellen Wechsel der Container zwischen den Zügen können mehr Zielorte in kurzer Zeit erreicht werden. Das Land hat zudem im vergangenen Jahr das 2007 privatisierte Schienennetz der Osthannoverschen Eisenbahnen (OHE) zurückgekauft. „Für den Güterverkehr auf der Schiene ist es wichtig, dass die anstehenden Projekte im Netz der Deutschen Bahn umgehend umgesetzt und nicht immer wieder neu geplant werden“, sagt Althusmann. Niedersachsen bringe beim Bundesverkehrswegeplan auch die Belange des Güterverkehrs und die Ergebnisse bisheriger Dialogformate ein, etwa Alpha E, die Trassenplanung zwischen Hannover und Hamburg. Zudem hat das Land in Hannover, dem Heidekreis und in Südniedersachsen sogenannte Anschlussbahnencoaches gefördert – als beratendes Bindeglied zwischen den Unternehmen mit Transportbedarf und den Verkehrsunternehmen.

Nach zehn Minuten überrascht der Aufruf zur Weiterfahrt, auf dem Gegengleis. Die Züge aus der anderen Richtung werden solange zurückgehalten. Die Signale leuchten rot, das irritiert und Kesseler muss sich sehr konzentrieren. Die Lok kämpft sich auf glitschigen Schienen den Hang hinauf – mit 33 Stundenkilometern. Als Höchstgeschwindigkeit ist unter normalen Umständen 100 erlaubt. Die Stopps kosten nicht nur Zeit. Sie spiegeln sich auch auf dem Stromzähler wider.

Von Kollege zu Kollege: Lokführer grüßen Entgegenkommende per Handzeichen. Quelle: Gabriele Schulte

Die Räder rattern dank neuer, glatterer Flüstersohlen nur halb so lärmend wie früher. Im Führerstand säuselt allenfalls die Lüftung. Bloß gelegentlich mahnt eine Computerstimme „Sifa. Sifa“. Dann hat der Lokführer versäumt, spätestens alle 30 Sekunden mit einem Tritt aufs Pedal der Sicherheitsfahrschaltung zu zeigen, dass er nicht eingeschlafen ist. Die Einrichtung könnte den Zug zwangsweise zum Stehen bringen und ergänzt die von außen wirkenden Zugbeeinflussungssysteme.

Kesseler ist aber hellwach, auch als das Tageslicht schwindet. Statt mit Handzeichen grüßen entgegenkommende Lokführer sich nun mit der Lichthupe. Gewöhnlich bleibt das Fernlicht während der Fahrt ausgeschaltet. Die hundert Meter Sicht würden nichts nützen, wenn ein Reh auf den Schienen steht. In so einem Fall knallt es, bei einem Wildschwein hat die Lok auch schon Schaden genommen. Froh ist Kesseler, dass er auf seinem Gleis nie einem Menschen begegnet ist.

Dritter Halt: Nebengleis in Sottrum

Das Funkgerät springt wieder an, Kesseler meldet sich: „Thorsten hier, 47684. Moin.“ Die Zugnummer hätte gereicht, doch der gebürtige Hamburger hält gern einen Schnack. Diesmal scherzt er mit dem Fahrdienstleiter in Rotenburg. „Bitte keine schlechten Nachrichten.“ Am nächsten Zwangshalt ändert das nichts. Am Bahnhof Sottrum muss er den Zug um 16.55 Uhr in ein nur 720 Meter langes Nebengleis manövrieren, um einen IC überholen zu lassen. Der zieht kurz darauf vorbei. Warum bleibt das Signal trotzdem insgesamt eine Viertelstunde lang rot? „Nachfragen würde nichts ändern“, sagt Kesseler, lehnt sich zurück und bietet Schokolade an.

Die Güterumfahrung Bremen führt bei Hemelingen über die Weser. Quelle: Gabriele Schulte

17.10 Uhr. Grüne Welle. Die Lok biegt in die Bremer Güterumfahrung ein, eine Abkürzung um 13 Kilometer. Ruhig und gleichmäßig zieht der Zug durch die Wälder. Um halb sechs öffnet Kesseler vor der Weserbrücke das Seitenfenster. „Wenn der Wind gut steht, gibt’s hier Kaffeeduft“, weiß er. Von der Jacobs-Rösterei weht tatsächlich Kaffee-Aroma in den Führerstand. Später, bei Bohmte, wird es trotz geschlossener Fenster unangenehm nach Klärwerk riechen. Der Lokführer kennt sich aus. Auch Erfreuliches kann er an der Strecke berichten – zum Beispiel in Twistringen, wo sich 2015 ein Getreidehandel gegen den Trend einen Schienenanschluss legen ließ.

Vierter Halt: Ablösung im Überhol-ICE

„Die Sonne ist aufgegangen.“ Kesseler zeigt auf den zunehmenden Mond am sonst finsteren Himmel und lacht. „Der Mond ist unsere Sonne. Die Cargo-Sonne.“ Güterzüge fahren meist abends und nachts, wenn weniger Personenverkehr unterwegs ist. Dann gibt es allerdings auch häufiger Streckenbaustellen. In die Landschaft lässt Kesseler den Blick auch bei Tag nur begrenzt schweifen. Spaziergänger interessieren ihn nicht, eher schon die Wümme, wenn sie Hochwasser führt, außerdem der Talblick vom Teutoburger Wald. Dort muss er diesmal halten. Ein verspäteter ICE soll überholen. Das sei sogar gut, sagt Kesseler ins Funktelefon. „Da drin sitzt mein Ablöser.“ Erst wenn der Kollege sich in Osnabrück meldet, darf sein Güterzug einfahren.

In Osnabrück kommt der Zug diesmal gut eine halbe Stunde vor der geplanten Zeit an. Eisenbahnbetriebsleiter Timo Steinbach und Lokführer Thorsten Kesseler (v.l.) freuen sich. Quelle: Gabriele Schulte

18.55 Uhr. Ungehindert von Baustellen oder Signalstörungen trifft Kesseler gut eine halbe Stunde vor Plan am Hauptbahnhof Osnabrück ein. „Das war ideal heute“, sagt er. Bei Verspätung hätte er im Hotel übernachtet, das wäre dann halt so. Nun aber kann er mit einem ICE zurückfahren und ist in vier Stunden zu Hause. Erst mal muss er bloß den Güterzug noch an den Kollegen übergeben, der gewartet hat und das schwerfällige Gefährt nun in Bewegung setzt. Zweieinhalb Minuten zuckelt die Waggonschlange am Bahnsteig entlang. Dann sind nur noch die roten Lichter zu sehen.

Von Gabriele Schulte