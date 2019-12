Vorfahrt missachtet: Zusammenstoß im Kreisverkehr mit zwei Verletzten

Nordstemmen

Bei einem Unfall in einem Kreisverkehr nahe Nordstemmen ( Landkreis Hildesheim) sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 79-Jähriger mit seinem Wagen am Donnerstagabend in den Kreisverkehr, ohne auf die Vorfahrt zu achten.

Sein Fahrzeug kracht in das Auto eines 20-Jährigen. Der junge Mann und seine Begleiterin wurden ins Krankenhaus gebracht.

Lesen Sie auch

Von RND/dpa