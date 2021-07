Vorwurf Steuerhinterziehung: Durchsuchung beim CDU-Abgeordneten Ehbrecht 

Obernfeld

Es war noch recht früh am Mittwochmorgen, als die schwarzen Dienstkarossen mit Erfurter Kennzeichen vor Thomas Ehbrechts Anwesen am Obernfelder Ortsrand (Kreis Göttingen) haltmachten. Die Ermittler aus Thüringen hatten erst Dienstag vom Niedersächsischen Landtag freie Hand für die Durchsuchung erhalten. Dem Eichsfelder CDU-Abgeordneten Ehbrecht wird Steuerhinterziehung vorgeworfen. Nach 2019 wurde dem 56-Jährigen nun am Dienstagnachmittag ein weiteres Mal die Immunität als Landtagsabgeordneter entzogen. Jetzt rückten die Ermittler an. Sowohl die Privaträume Ehbrechts als auch die Büros seiner Firma LFT Zaun-, Tor- und Sicherheitssysteme GmbH wurden durchsucht.

Den Blutdruck von Ehbrechts Anwalt Karl-Heinz Mügge lässt das jedoch nicht in die Höhe schnellen. „Wir sind da komplett tiefenentspannt. Nachdem Dienstag durch den Niedersächsischen Landtag Durchsuchungen ermöglicht wurden, kommt das Erscheinen der Ermittler ja nicht unerwartet“, sagte der Göttinger Jurist.

Informationen von der ermittelnden Staatsanwaltschaft Mühlhausen sind hingegen weiter rar. „Es besteht ein Verfahren wegen Steuerhinterziehung. Da laufen Ermittlungen. Mehr kann ich aus ermittlungstaktischen Gründen aktuell nicht sagen“, teilte Oberstaatsanwalt Ulf Walther mit.

10 bis 15 Beamte im Einsatz

Mügge hingegen wurde dann sogar noch präziser: „Der Vorwurf lautet erneut Steuerhinterziehung. Deswegen wurden die Privaträume meines Mandanten in Obernfeld sowie Büros seiner Firma LFT Zaun-, Tor- und Sicherheitssysteme GmbH in Heiligenstadt durchsucht.“

Auf zehn bis 15 Beamte schätzte Mügge die Zahl der Ermittler, die in Obernfeld und Heiligenstadt im Einsatz waren. „Für eine Durchsuchung waren sie eher spät vor Ort. Die Steuerfahndung war gegen 9 Uhr im Einsatz“, skizziert Mügge den Vorgang. Beendet sei die Durchsuchung dann gegen 12 Uhr gewesen.

Nachdem gestern noch unklar gewesen war, ob es sich um ein weiteres Verfahren handelt, herrsche dahingehend nun Gewissheit. „Es ist kein neues Verfahren. Es gibt einen ähnlich gelagerten Sachverhalt, aber mit einer leicht anderen Struktur. Es betrifft auch ein anderes Jahr. Das Verfahren ist sozusagen nur ausgedehnt worden. Im Grunde geht es um die Erfassung von privat veranlassten Ausgaben im Betrieb“, sagte Mügge.

Vorwurf: Verstoß gegen die Abgabenordnung

Seit 2019 ermittelt die Thüringer Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung gegen Ehbrecht. Der Niedersächsische Landtag hatte die Immunität des CDU-Abgeordneten im Mai 2019 aufgehoben. Die Fraktionen von CDU, SPD, FDP und Grünen stimmten dafür, die AfD dagegen.

Dem Unternehmer werde ein Verstoß gegen die Abgabenordnung vorgeworfen, bestätigte Staatsanwalt Dirk Germerodt als Sprecher der mit dem Verfahren betrauten Staatsanwaltschaft Mühlhausen damals. Dabei gehe es um Reisekostenabrechnungen der Firma LFT Zaun-, Tor- und Sicherheitssysteme GmbH mit Sitz in Heiligenstadt, deren Geschäftsführer Ehbrecht ist. Ehbrecht, der seit 2017 dem Niedersächsischen Landtag angehört, teilte 2019 mit, dass er dort aber nicht in das operative Geschäft eingebunden sei.

Von Mark Bambey