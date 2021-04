Celle

Der ältere Herr mit dem E-Bike ignoriert das nagelneue „Betreten verboten“-Schild am Eingang des Grundstücks Speicherstraße 25 in Celle. Er radelt zum Ende des Areals, wo hinter einem Bauzaun statt des Gebäudes, das dort seit 1924 stand, nur noch ein Haufen weißen Schutts zu sehen ist. Den ganzen Tag über hat der Bagger hinter dem Zaun mit seiner großen Klauenschaufel Steine bewegt, das waren nicht mal mehr Abrissarbeiten, hier wurde nur noch aufgeräumt. Der Mann schüttelt den Kopf. „So macht man das“, sagt er. „Vergammeln lassen, dann weg.“

Das Gebäude, das bis vor Kurzem noch am Ende der Speicherstraße in Celle stand, war eine Wachswarenfabrik, Kerzen wurden hier hergestellt, später Bohnerwachs, bis Ende der Neunziger. Es war nicht unbedingt ein herausragender Bau, keine Schönheit, jedenfalls nicht mehr. Bröckelnder Putz. Risse. Aber wichtig war er trotzdem: Das Fabrikgebäude stammte von Otto Haesler, einem der bedeutendsten Architekten Deutschlands. Und es stand seit 2011 unter Denkmalschutz.

Abriss von der Stadt genehmigt

Dennoch hat der Besitzer des Grundstücks, der Celler Unternehmer Peter Preuhs, Seniorchef der Celler Firma Möbel Wallach, den Abriss von der Stadt genehmigt bekommen. Und Stadtbaurat Ulrich Kinder hat den Abriss genehmigt. Und niemandem was davon erzählt.

Die Otto-Haesler-Initiative, ein Zusammenschluss von Celler Haesler-Freunden, wusste nichts. Der Vorstand der städtischen Otto-Haesler-Stiftung wusste nichts – bis auf den Vorsitzenden, der heißt nämlich Ulrich Kinder. Das Haesler-Kuratorium, ein von der Stadt eigens berufenes Expertengremium bei Fragen, wie mit dem Erbe des Architekten umzugehen sei, wusste nichts. Nicht mal der Rat der Stadt war informiert.

Der Mann mit dem E-Bike vor dem Bauzaun sagt: „Wenn die da oben das wollen, dann machen sie es einfach.“ Er vermutet, was der eine oder andere Bürger in Celle vermutet: Unternehmer Preuhs, der auf dem Areal an der Speicherstraße direkt an der Aller eine mutmaßlich lukrative Wohnbebauung plant, könnte wegen des lästigen Denkmalschutzgebäudes bei Oberbürgermeister Jörg Nigge (CDU) vorstellig geworden sein. Der habe eine dezente Anweisung nach unten gegeben – eine Sichtweise, die Stadtbaurat Kinder, der Empfänger einer solchen Anweisung gewesen wäre, vehement bestreitet.

Kinder begründet die Abrissgenehmigung so: Otto Haesler habe damals ein schon vorhandenes, schlecht fundamentiertes Gebäude überbaut, dann sei alles in den letzten 20 Jahren immer mehr verfallen, und jetzt hätte man das Gebäude abreißen und neu aufbauen müssen, um es zu erhalten – aber dann sei es eben kein Denkmal mehr. Also habe er den Abriss genehmigt: „Eine rein sachliche Entscheidung.“ Und wieso hat er niemanden informiert? Der Besitzer, sagt Kinder, habe ein Recht auf Vertraulichkeit.

Das war Otto Haesler Er kam 1880 in München zur Welt, er starb 1962 stilecht auf einer Baustelle in der Nähe von Potsdam: Otto Haesler war ein bedeutender Architekt des sogenannten Neuen Bauens in der Zeit der Weimarer Republik. Dabei hatte er konventionell angefangen, baute klassizistisch, doch dann wandelte er seinen Stil und wurde ein radikaler Moderner. Vor allem seine eigene ärmliche Herkunft bewegte ihn dazu, günstigen und gesunden Wohnraum für Leute mit niedrigem Einkommen zu schaffen, weswegen er beispielsweise seine Wohnblöcke oft in Nord-Süd-Richtung anlegte, damit die Menschen morgens und nachmittags Sonne von Osten und Westen hatten. Er war als Nachfolger von Bauhaus-Direktor Walter Gropius vorgesehen, er sollte Stadtbaurat von Frankfurt werden – aber er sagte immer ab, er wollte Architekt bleiben. 1932 bezeichnete das Museum of Modern Art in New York Otto Haesler als den „wichtigsten Wohnbauarchitekten der Welt“. In Celle wirkte ervon 1906 bis 1934. Die Nazizeit zwang Haesler in die innere Emigration, teilweise arbeitete er für die Machthaber in besetzten Gebieten in Polen. Nach dem Krieg ging er in die sowjetisch besetzte Zone und half beim Wiederaufbau in der Stadt Rathenow – etwas, das ihm konservative Kreise in Celle bis heute ankreiden. 1953, neun Jahre vor seinem Tod, zog er sich nach Wilhelmshorst bei Potsdam zurück.

Aber warum hat der Besitzer den Bau nicht vor dem Verfall bewahrt? Diese Frage kann nur einer beantworten: Möbel-Unternehmer Peter Preuhs. Leider mangelt es seiner Firma ebenso an Auskunftswillen wie an der Fähigkeit, die simpelsten Höflichkeitsregeln zu beachten: Fünf Bitten um Erläuterung innerhalb von drei Tagen blieben komplett unbeantwortet. Stattdessen hat die Firma, seit sich die Presse für den Abriss interessiert, das „Betreten verboten“-Schild in der Speicherstraße angebracht.

Weltweite Anerkennung

Der Abriss ist deswegen so tragisch, weil es genau dieses Firmengebäude der Wachswarenfabrik und vor allem dessen aus Kuben zusammengesetzte Fassade war, mit der Otto Haesler sich von einem eher konventionellen Architekten zu einem Vertreter des Neuen Bauens wandelte, einem Stil, der sich am Bauhaus orientierte und der Haesler höchste Anerkennung einbrachte, weltweit. Allerdings galt der Prophet nicht allzuviel im eigenen, dem Celler Land, und das ist offenbar bis heute so.

Stadtbaurat Ulrich Kinder bemüht den Begriff „strukturkonservativ“, um zu beschreiben, wie die Celler auf Haesler reagieren. Übersetzt heißt das: Die Menschen mögen ihre pittoreske, tourismusträchtige Innenstadtpuppenstube mit den Fachwerkbauten, aber die schlichten, klaren Bauten von Haesler, die mögen sie nicht.

Carsten Maehnert, der Vorsitzende der Otto-Haesler-Initiative, ist jedenfalls fassungslos, dass in Celle der Abriss eines „Schlüsselwerks der Moderne“ möglich ist. „Der Hammer war, dass sie gleich am Tag nach der Genehmigung als erstes die Fassade demoliert haben, also den wichtigsten Teil.“ Der Besitzer habe sich offensichtlich nie um die Erhaltung gekümmert. Selbst das Landesamt für Denkmalpflege in Hannover lässt verlauten, es bedaure den Abriss – eine ebenso kritische wie diplomatische Stellungnahme, denn die Fachaufsicht im Kulturministerium hatte die Celler Entscheidung nicht beanstanden wollen.

Rudolf Becker, Geschäftsführer der Otto-Haesler-Stiftung, berichtet von den Mühen, die Haesler-Bauten in Celle zu erhalten. Geklappt hat es unter anderem mit der Siedlung Italienischer Garten, derzeit ringt man um die Siedlung Blumläger Feld mit Kleinstwohnungen, einfach, aber gemütlich – für damals 25 Mark Miete pro Monat, inklusive Garten.

Die Hälfte der Siedlung wurde vor Jahren abgerissen, ein anderer Teil verhunzt, beim dritten Teil soll jetzt eine Probesanierung ergeben, ob er gerettet werden kann; der Bund würde Zuschüsse zahlen, die Stadt tut sich schwer. Becker klingt bitter, als er sagt: „Man muss ja inzwischen davon ausgehen, dass einfach die Bagger anrollen.“

Dietrich Klatt von der Haesler-Initiative erinnert sich, wie er vor Jahren zwecks Erhalt des Direktorenhauses, einem von Haesler gebauten Haus für den Leiter des Gymnasiums, beim damaligen OB Helmut Hörstmann vorstellig wurde. Hörstmann habe gesagt, er habe gute Verbindungen zur Bundeswehr, die könne man mit einem Räumpanzer schicken, das dauere nur zehn Minuten.

Das Direktorenhaus wurde dann doch erhalten. Was das Blumläger Feld angeht, ist das Ergebnis offen. Und das Wachswarenfabrikgebäude ist verloren – unnützerweise, wie der Vorsitzende des Haesler-Kuratoriums, der Hildesheimer Professor Martin Thumm, ausgewiesener Fachmann für Baugeschichte und Denkmalpflege, sagt: Wenn man die richtigen Statiker gefragt hätte, hätte der Bau vielleicht weiterbestehen können. Der Professor hat einen Vorschlag: „Man könnte das Kernstück, die Fassade, wieder aufbauen.“ Die Steine gebe es ja noch.

Dazu allerdings müsste die Celler Politik über ihren Schatten springen und ihre eigenen Aussagen, dass sie Haeslers Erbe erhalten will, ernst nehmen. Im Moment sieht es nicht danach aus.

