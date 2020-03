Hameln

Wer in diesen Tagen durch den schönen Landkreis Hameln-Pyrmont fährt, kann sie gar nicht übersehen – überlebensgroße Wahlplakate. Noch bis zum 8. März müssen sich die Bürger des knapp 150.000 Einwohner zählenden Wahlkreises entscheiden, wen sie zum Verwaltungschef küren wollen. Ein ungewöhnlicher Vorgang, denn die Landratswahl findet bereits zum zweiten Mal innerhalb von sieben Jahren statt. Auf dem Hamelner Kreishaus scheint in den letzten Jahren kein Segen zu liegen. Denn ein Verwaltungschef wurde ermordet, ein anderer schied wegen Burn-outs und schwerer Behördenfehler aus dem Amt.

Nur einer eckt von vornherein an

Die beiden letzten Landräte waren Sozialdemokraten und galten auf ihre je eigene Weise als herausragend. Der überaus angesehene Landrat Rüdiger Butte ( SPD) wurde am 26. April 2013 von einem aufgebrachten, geistig verwirrten Rentner im Kreishaus erschossen, sein Nachfolger Tjark Bartels ( SPD) gab sein Amt nach nur sechs Jahren wegen eines Burn-outs auf, nachdem im Zuge des Lüdgers Missbrauchsskandals auch schwere Behördenfehler des Hamelner Jugendamtes offenbar wurden. Jetzt werben vier Männer um die Stimmen der gut 122.000 Wahlberechtigten (bei Kommunalwahlen kann schon ab 16 gewählt werden) – und der Wahlkampf verlief in den ersten Wochen ungemein ruhig.

Während Bartels ein Landrat war, der mit seiner gleichermaßen engagierten wie auch energischen Art schnell polarisieren und sowohl Zuspruch als auch Widerspruch hervorrufen konnte, treten seine potenziellen Nachfolger eher ruhig an – mit der Ausnahme des 42-jährigen Christopher Emden, der von sich selbst behauptet, ein „bürgerlich-konservatives Alternativangebot“ zu den drei anderen zu sein. Der Richter provoziert schon dadurch, dass er bereits getroffene Grundsatzentscheidungen infrage stellt, etwa zum geplanten Dokumentationszentrum Bückeberg. Hier fanden zwischen 1933 und 1937 die sogenannten Reichserntefeste statt, alljährliche Massenaufmärsche der Nazis. Aus der NS-Propagandastätte nahe Emmerthals soll mit Millionenaufwand ein Lern- und Gedenkort entstehen, den Emden schon aus Kostengründen ablehnt. Der Rechtsaußen will stattdessen lieber ein Museum im Örtchen Börry zum Gedenken an den Bückeberg nutzen.

Kandidiert eher in der Außenseiterrolle: Christopher Emden (AfD). Quelle: privat

Nicht nur bei der Diskussion um die ehemalige NS-Thingstätte spielt der Mann von der AfD eine Außenseiterrolle. Auch auf vielen Podiumsdiskussionen, die in den vergangenen Wochen stattfanden, trifft man eher nur auf das Trio Dirk Adomat ( SPD), Stefan Wittkop ( CDU) und Torsten Schulte (Grüne). Viele Veranstalter wollen dem AfD-Mann keine Bühne bieten. So auch bei einem munteren Abend des Sozialverbandes Deutschland (SoVD), zu dem Kreisverbandsvorsitzender Dieter Hoffmann alle Gäste persönlich am Eingang zum Saal des Hotels Zur Börse begrüßt. Man habe die AfD nicht eingeladen, weil dies eine interne Veranstaltung sei, sagt der joviale Gastgeber. Im Übrigen gebe es einen Beschluss des Bundesvorstandes, nachdem die Differenzen zwischen dem Sozialverband und der Rechtsaußenpartei zu groß sei. So bleiben die bürgerlichen Drei unter sich.

Zwei mit Heimvorteil

Einen gewissen Heimvorteil spielt bei vielen Diskussionen der 59 Jahre alte SPD-Kandidat Adomat aus. Schließlich wohnt er in Fischbeck bei Hessisch-Oldendorf und war mehr als 30 Jahre im Landkreis beschäftigt, zuletzt als Teamleiter im Sozialamt und Stabsstellenleiter für den ermordeten Landrat Butte. Der begeisterte Imker lässt sich etwa bei der Podiumsdiskussion durch keine Frage aus der Ruhe bringen und bringt sich als ausgewiesener Kenner des Wohnungsmarktes ins Spiel (er ist Baufachmann der Landtagsfraktion), der in der Hamelner Altstadt Leerstand mit „Coworking“-Projekten bekämpfen will.

Kommt aus dem Landkreis: Dirk Adomat (SPD). Quelle: Michael B. Berger

CDU-Kandidat Stefan Wittkop, ein Volljurist aus Springe, betont stärker den Ansatz, den Haushalt zu sanieren und Arbeitsplätze zu schaffen, beziehungsweise zu erhalten. Für ihn sei das beste Mittel gegen Kinderarmut „die Schaffung neuer Arbeitsplätze“, sagt Wittkop in der Podiumsdiskussion des SoVD. Der Zugereiste will sich aber nicht auf das Thema Wirtschaft reduzieren lassen. Wittkop, der jahrelang Sprecher des Niedersächsischen Städtetages war, bringt stärker als die anderen das Thema der politischen Vernetzung zur Sprache und beklagt, dass die Kommunen oft umsetzen müssten. „was Bund und Land verzapft haben“.

Kommt vom Städtetag: Stefan Wittkop (CDU). Quelle: Michael B. Berger

Als Lokalmatador bringt sich der Grüne Torsten Schulte in Stellung, der bereits bei der letzten Landratswahl antrat und im ersten Wahlgang mehr als 16 Prozent erzielte. Der 50-Jährige Nebenerwerbslandwirt und Bankkaufmann, der als Abteilungsleiter bei der Hamelner Bausparkasse BHW arbeitet, streitet für einen besseren Öffentlichen Personennahverkehr, eine Unterstützung der Tafeln (wie die beiden anderen auch) und würde am liebsten dem Einzelhandel ein Verbot auferlegen, Lebensmittel wegzuwerfen. „Aber das wäre Amtsanmaßung“, sagt der Grüne realistisch.

Genießt auch Heimvorteil: Torsten Schulte (Grüne) Quelle: Michael B. Berger

Kippt ein Virus die Wahl?

Tatsächlich ist die Wahrnehmung des Außenseiters Emden nicht falsch, dass sich die drei Bürgerlichen nur in Details unterscheiden. Dramatik könnte in den außerordentlich ruhig- und sachlich geführten Wahlkampf, nur ein Virus bringen, das sich bereits außerhalb Hamelns bemerkbar macht. Doch Anfragen von Wahlhelfern, ob man den Wahlgang am 9. März nicht wegen der Corona-Gefahr absagen sollte, wehrt Kreissprecherin Sandra Lummitsch derzeit noch wacker ab. Im Kreishaus waren die vier übrigens bereits – bei einer Podiumsdiskussion. „Das war sehr zivilisiert und aufgeräumt“, findet Lummitsch.

