Hannover

Die SPD-Landtagsfraktion hat nach einer aufregenden Sitzung einen neuen Vorstand gewählt – es ist der alte. Zur Fraktionsvorsitzenden wiedergewählt wurde die Ostfriesin Hanne Modder, die allerdings nur 65 Prozent der Stimmen bekam.

Weil hält Brandrede

Daraufhin hielt Ministerpräsident und SPD-Landeschef Stephan Weil eine Brandrede, die die Alternative „stützen oder stürzen“ an die Wand malte und zum Zusammenhalt mahnte. Der Ostfriese Wiard Siebels wurde daraufhin mit 73 Prozent gewählt.

Das schlechteste Ergebnis mit 55,8 Prozent erzielte bei der Wahl der sechs Stellvertreter der Braunschweiger Christos Pantazis, das beste mit 82,7 der Walsroder Sebastian Zinke. Ulrich Watermann aus Hameln erhielt 57,7 Prozent, Markus Bosse aus Wolfenbüttel 76,9, die Hannoveraner Silke Lesemann 76,9 und Stefan Politze 73,1 Prozent.

Unmut in Corona-Zeiten

In der Fraktion hieß es, dass sich gerade in den Corona-Zeiten auch Unmut angestaut habe. So setze die Regierung in der Krise auf Verordnungen, ohne den frei gewählten Abgeordneten viel Gestaltungsmöglichkeiten zu lassen. Zudem profiliere sich die SPD nicht selbstbewusst genug als Fraktion gegenüber der CDU.

Von Michael B. Berger