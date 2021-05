Hannover

In diesem Jahr haben es Niedersachsens Städte und Gemeinden etwas leichter, ehrenamtliche Helfer für die anstehenden Wahlen zu finden. Das könnte mit einem Anreiz im Rahmen der Pandemiebekämpfung zu tun haben. Denn Wahlhelfer werden zu ihrem Schutz bei der Impfung gegen Covid-19 vorgezogen, sie wurden bundesweit in die Priorisierungsgruppe drei aufgenommen. Mit einer Bescheinigung können sie sich bevorzugt für eine Impfung anmelden, in Niedersachsen vom 31. Mai an – und hoffen, dass zeitnah Impfstoff vorhanden ist.

Erstaunlich hoher Anteil junger Erwachsener

Benötigt werden Helfer für die Kommunalwahlen am 12. September und für die Bundestagswahl zwei Wochen später. Große wie kleine Kommunen beobachten, dass sich mehr Helfer als üblich frühzeitig melden. „Wir haben signifikant mehr Meldungen, ohne dass wir bisher überhaupt Aufrufe gemacht haben“, berichtete etwa Simon Vonstein, Stadtsprecher in Osnabrück, der HAZ. Man könne wohl davon ausgehen, dass die Impfung eine Rolle spielt, denn der überwiegende Teil dieser Freiwilligen sei mit Mitte 20 ungewöhnlich jung. „Das ist neu und zu begrüßen“, meint Vonstein, „vorausgesetzt, die kommen dann auch alle.“

Auch in der Landeshauptstadt Hannover haben sich in den vergangenen Wochen vermehrt Personen als ehrenamtliche Wahlhelferinnen und Wahlhelfer gemeldet. „Der Anteil der jungen Erwachsenen ist dabei erstaunlich hoch“, sagt Stadtsprecher Dennis Dix. Eine genaue Zahl könne er jedoch nicht nennen. „Und über die Gründe könnten wir nur spekulieren.“ Für jeden Wahltermin würden in Hannover rund 4100 Helferinnen und Helfer benötigt. Einen Teil stellt wie überall die Verwaltung selbst, die ihre Mitarbeiter verpflichtet.

Viel zu tun an den Urnen: In Niedersachsen wird im September zweimal gewählt. Quelle: Nancy Heusel

Der Anteil der Neumeldungen von Freiwilligen unter 30 Jahren ist auch in Braunschweig stark erhöht. „Auch Neumeldungen von Personen zwischen 30 und 50 Jahren sind stärker vorhanden als in der Altersverteilung des Wahlhelferbestandes“, sagt Stadtsprecher Rainer Keunecke. „Das Thema Impfpriorisierung dürfte die Meldungen zumindest beflügelt haben.“ Aufgrund des wegen Corona prognostizierten starken Anstiegs bei der Briefwahl sei der Bedarf an Wahlhelfern enorm gestiegen. Die Zahl der Briefwahlvorstände werde voraussichtlich mehr als verdoppelt.

Ein sogenanntes Erfrischungsgeld, das landesweit um die 30 Euro liegt, soll zusätzlich motivieren. Traditionell haben es kleine Gemeinden leichter, Wahlhelfer zu finden, wie Thorsten Bullerdiek vom niedersächsischen Städte- und Gemeindebund sagt: „Viele machen das ja auch gerne.“ Gerade kleinere Kommunen griffen oft auf bewährte Kräfte zurück. Nicht nur Rentner schätzen das gesellige Beisammensein und melden sich regelmäßig selbst. „Die Großstädte haben da eher Probleme“, sagt der Verbandssprecher.

Auch in den Dörfern kein Selbstläufer

Doch auch in den Dörfern ist die Sache kein Selbstläufer – vor allem nicht, wenn wie in diesem Jahr auch die organisatorisch sehr aufwendigen Kommunalwahlen anstehen, möglicherweise noch mit anschließender Stichwahl. „Es wird immer schwieriger, Wahlhelfer zu gewinnen“, sagt Michelle Plath vom Hauptamt in Wennigsen. Wenn die Stadt Bürgerinnen und Bürger anschreibe und für das Ehrenamt verpflichte, würden diese oft murren. Aktuell hätten sich immerhin Einzelne schon von sich aus dafür gemeldet, Wahlzettel ausgeben beziehungsweise auszählen zu wollen. Vier Personen hätten nach einer Bescheinigung für die Impfung gefragt, zwei davon seien erstmalige Wahlhelfer. „Für eine kleine Kommune sind das schon relativ viele“, meint Plath.

„Der eine oder andere hat uns angerufen oder geschrieben und das Impfen mit ins Spiel gebracht“, heißt es auch beim Wahlorganisationsteam der Gemeinde Wedemark. In Mellendorf und den umliegenden Dörfern würden allein für die Kommunalwahl rund 280 Helfer benötigt. „Da sind wir froh über jeden, der sich meldet.“

Von Gabriele Schulte